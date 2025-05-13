Обновлённая BMW 5 Series перейдёт на стиль Neue Klasse и получит новую ОС

Не прошло и года после дебюта последней модели BMW M5, как в феврале фотографы засняли испытания новой модели. С такими быстрыми темпами можно было рассчитывать увидеть обновлённую версию стандартного BMW 5 Series весьма скоро. Именно это и произошло.

Обновлённая 5 Series приносит изменения как спереди, так и сзади. Современный стиль BMW понравился не всем. Ряд больших и маленьких решёток и странных линий сделали внешний вид линейки менее привлекательным. Но грядущие варианты Neue Klasse дают надежду на более красивые поколения у этого автопроизводителя. Переход к новому стилю случится не только с совершенно новыми автомобилями, но и с обновлениями ранее выпущенных.

На фотографиях видно, что передняя часть автомобиля была значительно переработана. Нос почти полностью закрыт, что не позволяет увидеть все детали. Зато гораздо более широкая и короткая решётка сразу бросается в глаза. Это стиль Neue Klasse, который появится на 5 Series довольно скоро. Панели скрывают нижние воздухозаборники и частично крылья.

Сзади этот автомобиль больше похож на Accord, чем на BMW. Это тоже показывает, что предстоят серьёзные изменения. Если бы задняя часть подвергалась лишь лёгкому обновлению, BMW не скрывала бы её так тщательно. Новые задние фонари, а также новый бампер — это только начало. Даже крышка багажника, по-видимому, будет переработана, попутно получив немного места для новых задних фонарей.

На снимках видна лишь часть салона, но уже то, что он скрыт, говорит о том, что изменения будут. Экран на приборной панели выглядит мало изменённым по сравнению с нынешней моделью 5 Series.

Ожидается, что новая модель получит BMW Operating System X. Это новое программное обеспечение BMW, представленное ранее в этом году вместе с системой Panoramic iDrive, предложит более высокие уровни персонализации. Здесь есть более продвинутые системы дополненной реальности и улучшенные возможности распознавания голоса.

Хотя этот автомобиль, по всей видимости, является бензиновой версией 5 Series (на левом крыле нет явных признаков зарядного порта), электрическая версия i5 тоже должна получить эти изменения в ближайшее время. Обновлённый i5, а также модели с подключаемыми гибридными двигателями (PHEV), будут оснащены новыми двигателями BMW следующего поколения. Это должно повысить эффективность последних среднеразмерных седанов BMW. При этом вес этих гибридных моделей не станет меньше, по крайней мере значительно.