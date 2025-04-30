Следующий BMW M3 выйдет через два года и будет доступен с электрической и бензиновой версиями, включая необычный двигатель нового поколения

Уже известно, что в следующий раз, когда автопроизводитель BMW представит новую модель M3, спортивный седан получит шестицилиндровый бензиновый двигатель. Компания ясно дала понять, что M3 будет на бензине настолько долго, насколько это возможно. Теперь же стало известно, что у M3 будет новый тип двигателя, и он будет не один.

Ожидается, что следующее поколение M3 поступит в продажу через два года, и будет две версии. Одна на электричестве, другая — с «новым типом шестицилиндрового двигателя».

Доктор Майк Райхельт, руководитель линейки Neue Klasse в BMW, рассказал Top Gear о следующем поколении M3. Хотя основное внимание уделялось электрической модели, Райхельт говорил и о бензиновой версии.

Мы собираемся сделать её самой динамичной M-моделью за всю историю», — сказал он журналу. «Мы также предложим её с новым типом шестицилиндрового двигателя, потому что понимаем, что для некоторых преданных фанатов M может быть рано переходить на электричество.

Двигатель S58 от BMW, M-версия рядного шестицилиндрового B58, используемого в более стандартных моделях автопроизводителя, существует с 2019 года, начиная с BMW X3. Ранние версии S58 развивали 454 л.с., а самые последние и мощные — до 552 л.с. B58, на котором он основан, был представлен в 2015 году в BMW 340i (тогда он не имел приставки M).

«Новый тип» может означать многое, особенно если учитывать возможный нюанс перевода у Райхельта. Это может быть новая итерация S58, модифицированная для увеличения мощности и соответствия грядущим требованиям по выбросам Euro 7, но это будет эволюцией, а не чем-то новым.

Это также может быть какая-то гибридная система. Подключаемая установка, как у M5, маловероятна, ведь покупатели, желающие именно это, смогут выбрать либо M5, либо электрический M3. Лёгкий гибрид с использованием стартера-генератора на 48 В уже был подтверждён инженером BMW. Он позволит двигателю дольше быть выключенным, снижая расход и выбросы при минимальном увеличении массы.

Райхельт мог иметь в виду совершенно новое поколение двигателей, созданное с нуля — как B58 заменил N55. Это кажется крайне маловероятным, ведь переход к электрификации, похоже, означает конец разработке совершенно новых ДВС в масштабах всей отрасли. Стоимость двигателя, который просуществует всего одно поколение, чрезвычайно высока, что практически исключает такую возможность. Если двигатели внутреннего сгорания не задержатся дольше, чем ожидается.

Есть и нестандартные варианты, как двигатель V6 от BMW. Было сказано «новый тип», а очередной рядный шестицилиндровый двигатель не особо тянет на «тип». Как сообщал Road & Track десять лет назад, BMW время от времени делает V6 для внутренних тестов. Более короткий двигатель может лучше вписаться в пространство, предназначенное для электромотора. С другой стороны, тот же источник утверждает, что компании они не нравятся. «Результаты совершенно не соответствуют стандартам компании по уровню шума и вибраций».

Какими бы ни были планы BMW, ожидается, что следующий BMW M3 появится как в бензиновом, так и в четырёхмоторном электрическом варианте в ближайшие пару лет.