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Новый BMW X7 выйдет в 2027 году с элементами от Mustang и может получить электрическую версию
BMW X7 2027 сохраняет решётку радиатора и получает ручки от Mustang

Новый автомобиль BMW X7 должен поступить в продажу в 2027 году, и производитель планирует сохранить многое из прежнего. Вместо дизайна Neue Klasse, как у остальной линейки немецкого автопроизводителя, эта модель остаётся с огромной и высокой решёткой радиатора.

Она также заимствует маленькую деталь у Ford Mustang Mach-E — эти крошечные дверные ручки, установленные на раме двери. Их появления можно ждать и на следующем поколении X5.

На этой неделе компания официально объявила, что будет выпускать второе поколение X7. Это произошло в финансовом отчёте за первый квартал, в котором говорилось, что в бюджете на НИОКР заложены расходы на новый X7, а также на следующие X5 и iX3. Трёхрядный внедорожник X7 впервые поступил в продажу в 2019 году. В 2022 году он получил обновление в середине жизненного цикла, но изменения были минимальны.

Изменения BMW могут быть минимальными и сейчас. Хотя машина на фото сильно закамуфлирована, новая передняя часть, похоже, имеет сверхвысокие решётки, как у передней части текущей модели и роскошного седана 7 Series. На замеченном во время тестов в Германии прототипе решётки разделены пополам.

Открытые заклёпки на передней части показывают, что эта модель находится на очень ранней стадии разработки. Ещё больше заклёпок на капоте и крыльях может означать, что BMW пробует разные детали или пытается скрыть свои реальные планы.

Прототип X7 сохранил фирменные ходовые огни и фары текущей модели. Это тоже может быть не финальной версией для серийного производства. Основные фары расположены гораздо ниже и имеют более квадратную форму, чем раньше. Задние фонари также выглядят как прототипы.

Среди других деталей стоит отметить традиционный раздельный багажник внедорожников BMW, где верхняя часть открывается вверх, а нижняя откидывается вниз и превращается в скамейку. Где обычно проходит разрез, наклеена изолента, так что трудно сказать, есть ли там настоящая линия кузова. Линия расположена гораздо выше, чем типичное место разреза у BMW. Это может говорить о том, что новый X7 в этот раз получит цельную дверь багажника.

До запуска в производство этому внедорожнику далеко. Четыре выхлопные трубы намекают на бензиновый двигатель. BMW заявляла, что разрабатывает новые бензиновые моторы, но также заметен намёк на то, что с водительской стороны есть люк зарядного порта. Он спрятан гораздо лучше, чем хорошо заметный топливный люк со стороны пассажира, но это может свидетельствовать о будущих планах BMW на электромобиль или гибрид.

Ожидается, что новый X7 будет построен на архитектуре CLAR WE. Это второе поколение платформы, использованной для оригинального X7. Она применяется в текущих моделях BMW iX и 7 Series. Как показывает i7, она поддерживает как бензиновую, так и электрическую тягу. Ожидается, что X7 впервые получит электрическую версию iX7.

Можно рассчитывать снова увидеть этот внедорожник в течение следующего года и получить больше подробностей и информации по мере его приближения.

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#автомобили #bmw
Источник: carbuzz.com
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