Компания MediaTek продолжает выпускать всё новые процессоры с поддержкой сетей 4G. Очередной чип под названием Helio G200 не стал серьёзным улучшением, если сравнивать с прошлой моделью Helio G100. Новый чип содержит графический процессор с немного увеличенной частотой, качество видео с HDR для камер стало выше. Ещё есть технология, повышающая удобство использования социальных сетей в зонах с нестабильной связью.

Чип снова производится на техпроцессе 6 нм, как и Helio G99. G100 принёс поддержку камер до 200 Мп, а G200 предлагает поддержку 12-битного DCG для лучшего HDR в видео.

Процессор снова содержит 2 ядра Cortex-A76 (2,2 ГГц) и 6 ядер A55 (2,0 ГГц). Зато графический процессор Mali-G57 MC2 работает на частоте 1,1 ГГц вместо 1 ГГц. Это несущественное улучшение, но с учётом устаревшего техпроцесса TSMC N6 трудно рассчитывать на большее.

Технология 4G DC SAR «улучшает работу популярных социальных и мессенджер-приложений в отдалённых районах и зонах со слабым сигналом сотовой связи». Это достигается за счёт снижения задержки на 30% и увеличения зоны приёма сигнала.

Helio G200 поддерживает дисплеи с разрешением 1080p+ и частотой обновления до 120 Гц. Он совместим с оперативной памятью LPDDR4X до 4266 Мбит/с и накопителями UFS 2.2. Есть встроенный модем Cat. 13 DL 4G LTE, поддержка Wi-Fi 5 (ac) и Bluetooth 5.2.