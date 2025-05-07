Nvidia и MediaTek готовят запуск ИИ ПК на Arm уже в мае

Генеральный директор компании Nvidia Дженсен Хуанг когда-то намекнул, что стоит подождать год, чтобы узнать о планах компании по созданию AI ПК. Почти ровно через год новые сведения предполагают, что компания готовится представить свой давно обсуждаемый потребительский CPU на архитектуре Arm уже в этом месяце на выставке Computex 2025.

Ожидается, что Nvidia и MediaTek представят более доступные версии AI ПК, показанного на CES в январе. Эти анонсы могут ознаменовать расширение амбиций Microsoft в отношении архитектуры Arm за пределы чипов Qualcomm Snapdragon.

Недавно MediaTek подтвердила, что выступит с докладом на Computex 2025 20 мая, через 24 часа после выступления Nvidia на том же мероприятии. Азиатские СМИ сообщают, что MediaTek недавно получила значительные производственные мощности по упаковке FCBGA. Это указывает на подготовку обеих компаний к выпуску ПК с припаиваемыми процессорами.

Планируются два устройства с названиями N1 и N1X. Оснащённые процессорами MediaTek на Arm и графикой Nvidia, эти модели могут стать более доступными, упрощёнными Windows-версиями анонсированной в январе рабочей станции GB10 на Linux.

Arm ранее подтвердила, что и другие производители в будущем представят Arm-чипы для ПК на Windows. На Mac и других устройствах архитектура Arm продемонстрировала более высокую энергоэффективность по сравнению с x86. Однако после десятилетий доминирования x86 в сфере ПК под эту архитектуру создана обширная библиотека программного обеспечения, которую разработчикам на Arm предстоит либо портировать, либо запускать через слои совместимости.

На выставке CES Nvidia и MediaTek представили Project Digits — мини-ПК за $3000, предназначенный для тестирования ИИ-нагрузок без использования облачных серверов. Устройство оснащено 20-ядерным процессором GB10 от MediaTek, 128 ГБ памяти, графикой Nvidia Blackwell с производительностью 1 петафлопс и SSD на 4 ТБ в компактном корпусе объёмом 1,1 литра (150 × 150 × 50,5 мм).

Потребительские версии, вероятно, будут включать от 8 до 16 ядер и от 16 до 32 ГБ памяти, хотя цены пока неизвестны. Nvidia, MediaTek и другие компании, присоединяющиеся к лагерю Arm Windows, могут стремиться создать эквивалент Mac Mini с чипом Apple M4 на Windows.