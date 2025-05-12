Предположительно, ассортимент компании пополнится iPhone Fold, iPhone Pro и гаджетами с камерами для Visual Intelligence

Линейка устройств Apple на 2027 год будет содержать не только новые iPhone, iPad и Mac, но к ним присоединятся новый iPhone Pro, складной iPhone и умные очки. Марк Гурман из Bloomberg поделился сведениями в своём последнем выпуске Power On.

Новые модели iPhone Pro и Fold выйдут к 20-летнему юбилею iPhone. Ранее Гурман сообщал, что устройство iPhone 19 Pro будет «широко использовать стекло». Теперь появились дополнительные сведения, указывающие на то, что устройство получит изогнутый дизайн. Оно не будет иметь вырезов в экране, что означает появление технологии Face ID под экраном.

Первый складной iPhone получит «практически незаметную» складку на основном 7,8-дюймовом экране благодаря эксклюзивной панели от Samsung Display. Этот слух повторяется неоднократно и указывает на то, что iPhone Fold будет отличаться от конкурентов.

Говорится также о первых умных очках Apple. Они будут ближе по концепции к очкам Ray-Ban Meta и получат Apple Intelligence с несколькими камерами, обеспечивающими функции Visual Intelligence.

Гурман также подтвердил, что Apple планирует выпустить модели Apple Watch и AirPods со встроенными камерами для функций Visual Intelligence.