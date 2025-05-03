Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Apple фиксирует рекордный доход от сервисов и рискует потерять 30% комиссии
Суд обязал Apple разрешить сторонние платежи в приложениях, что ставит под угрозу важный источник прибыли.

В начале мая компания Apple объявила финансовые результаты за второй квартал, завершившийся 29 марта. Общая выручка составила $95,4 миллиарда, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом, а операционная прибыль равна $29,58 миллиарда. Разводнённая прибыль на акцию за квартал составила $1,65, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совет директоров Apple также объявил о программе выкупа акций на сумму $100 млрд и увеличении дивидендов наличными до $0,26 на акцию.

Apple подчеркнула, что установленная база активных устройств достигла нового рекорда во всех категориях продуктов и на всех географических рынках. По выручке, Европа и Китай отстали от Америки, Японии и остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона.

Выручка от бизнеса Apple Services составила $26,64 миллиарда — это новый рекорд и рост на 12% по сравнению с прошлым годом. Однако будущее значительной части этого бизнеса остаётся неопределённым, поскольку недавнее судебное решение требует от Apple разрешить разработчикам внедрять собственные платёжные системы в приложениях и играх. Это может привести к потере 30% комиссии.

За пределами сервисного сегмента доход от iPhone остался практически на прежнем уровне, увеличившись всего на 2% по сравнению с прошлым годом. Доход от Mac вырос на 7%, а от iPad — на 15%. Доход от носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров снизился на 5% и составил $7,52 млрд.

Генеральный директор Apple Тим Кук прокомментировал квартальные результаты:

Сегодня Apple сообщает о сильных квартальных результатах, включая двузначный рост в сфере сервисов. Мы рады были представить iPhone 16e в нашей линейке и выпустить мощные новые Mac и iPad, использующие невероятные возможности чипов Apple. И мы гордимся тем, что за последнее десятилетие сократили выбросы углерода на 60%.

Кук также предположил, что тарифы, введённые администрацией Трампа, могут увеличить затраты на $900 млн во втором квартале, если текущая политика останется без изменений.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#apple
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Миллиардер Марк Цукерберг заявил, что «высшее образование не готовит людей к трудовой жизни»
5
Пользователи Windows 11 недовольны невозможностью установки ОС без доступа к интернету
19
Ударный беспилотник Lumberjack с реактивным двигателем способен поражать цели на расстоянии 320 км
+
OnePlus сообщила о рекордных показателях продаж своего компактного смартфона OnePlus 13T
1
Россия строит новые железные дороги у границ с Финляндией, что беспокоит соседей
3
TCL представила доступный 85-дюймовый QLED-телевизор TCL Q5K с Google TV
+
Sony Xperia 1 VII протестирован в Geekbench с чипом Snapdragon 8 Elite и 12 ГБ ОЗУ
+
Nics Tek анонсирует компактную игровую клавиатуру Hesper64 (100) с двойными клавишами
+
Трамп заявил, что Samsung планирует «крупные инвестиции» в США
+
Испанские предприниматели проявляют интерес к возвращению на российский рынок
+
Xiaomi готовит премиальный смартфон Xiaomi 15S Pro с чипом XRing
+
Обновление KB5055627 для Windows 11 версии 24H2 ускоряет работу Проводника
+
Casio анонсировала скелетонизированные часы G-Shock GBX-100S с металлическим безелем
5
Появились первые обзоры премиальной ASUS ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti OC с испарительной камерой
+
Garmin может добавить поддержку LTE в серию Fenix 8 и другие флагманские умные часы
+
Samsung Galaxy S25 Edge с корпусом 5.85 мм, Snapdragon 8 Elite и 200-Мп камерой дебютирует 13 мая
+
Xiaomi готовит обновление HyperOS 2.2 для 34 устройств
+
ASUS представила игровой ПК TUF Gaming T500 с мощной начинкой и дизайном в стиле меха
1
ASUS представила видеокарту Radeon RX 9070 GRE ATS Megalodon
+
Китайский подводный беспилотник Blue Whale способен работать 30 дней на глубине до 60 метров
+

Популярные статьи

Почему "линуксоидов" не уважают и как они этого добились
118
"Мастер", "Чокнутые", "Чёрный чемодан – двойная игра": краткий обзор новых фильмов (субъективно)
1
Краткий обзор игры Steel Seed (субъективное мнение)
2
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
13
РФ укрепит политическую связь с КНДР и построит автомобильный мост протяженностью 830 метров
2
Истребитель 6-го поколения Tempest будет нести в два раза больше полезной нагрузки, чем F-35
8
Обзор наушников uRage SoundZ 330 Gaming
8
Почему дорожают консоли Xbox - разбор финансовой стратегии Microsoft
+
Как азиатские страны начинают доминировать в космической отрасли
1
Американский танк M6 - тяжеловес, опередивший время
6

Сейчас обсуждают

Стас Рощин
12:47
Пусть дрова и софт допилят кооторый на помойке давно лежит, и так же очень огромное количество игр не поддерживает функции intel.
Intel Arc Xe3 Celestial достиг важного этапа в разработке перед массовым производством
Сергей Суворов
12:41
Служба поддержки Microsoft: однотонный фон рабочего стола замедлял загрузку Windows 7
Сергей Суворов
12:40
Система входит в сон и просыпается мгновенно, никакой задержки нет или я её не замечаю.
Служба поддержки Microsoft: однотонный фон рабочего стола замедлял загрузку Windows 7
si-cat
12:40
Нехай тупые чухонцы занимаются своим делами и не лезут к нам:)) Есть четыре пока заблокированных перехода с нашей стороны - нам хватит. Колея совпадает 🤣
Россия строит новые железные дороги у границ с Финляндией, что беспокоит соседей
Vito Vago
12:40
##1. Республика Крым принимается в Российскую Федерацию в соответствии с Конституцией Российской Федерации и статьей 4 Федерального конституционного закона от 17 декабря 2001 года N 6-ФКЗ "О порядке п...
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
Vito Vago
12:40
****А в 2014 году в Украине реально происходит госпереворот и к власти приходят русофобы, т.е. те, кто ненавидит жителей Крыма. В общем, ещё раз: мир закрепил итоги Второй мировой войны. Так вот, тут ...
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
Vito Vago
12:40
***С точки зрения внутреннего права, Крым тоже российский, точнее - РСФСР, т.к. он во-первых, был незаконно передан Хрущёвым Украинской ССР в 1954 году, а далее незаконно оставлен в составе Украины, к...
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
Vito Vago
12:39
Крым российский с апреля 1783 года!!! Свинопас Хрущёв 19 февраля 1954 года НЕ законно передал Крым Украине. *Так вот, согласно международному праву, по итогу Второй мировой войны, такой страны, как Ук...
Крым — ключ к переговорам. Тонкости понятий де-юре и де-факто в российско-украинском противостоянии
nonses84
12:35
Да уж мощная начинка, да еще и с новтбучным процем, говно оперативкой и непонятной 5060ти, которая тоже может быть ноутбучной .
ASUS представила игровой ПК TUF Gaming T500 с мощной начинкой и дизайном в стиле меха
nonses84
12:31
Там Японией правят пендосские демократы, вот и ставят палки в колеса республиканцам.
Reuters: Япония угрожает продажей казначейских облигаций США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем