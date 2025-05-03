Суд обязал Apple разрешить сторонние платежи в приложениях, что ставит под угрозу важный источник прибыли.

В начале мая компания Apple объявила финансовые результаты за второй квартал, завершившийся 29 марта. Общая выручка составила $95,4 миллиарда, что на 5% больше по сравнению с прошлым годом, а операционная прибыль равна $29,58 миллиарда. Разводнённая прибыль на акцию за квартал составила $1,65, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совет директоров Apple также объявил о программе выкупа акций на сумму $100 млрд и увеличении дивидендов наличными до $0,26 на акцию.

Apple подчеркнула, что установленная база активных устройств достигла нового рекорда во всех категориях продуктов и на всех географических рынках. По выручке, Европа и Китай отстали от Америки, Японии и остальной части Азиатско-Тихоокеанского региона.

Выручка от бизнеса Apple Services составила $26,64 миллиарда — это новый рекорд и рост на 12% по сравнению с прошлым годом. Однако будущее значительной части этого бизнеса остаётся неопределённым, поскольку недавнее судебное решение требует от Apple разрешить разработчикам внедрять собственные платёжные системы в приложениях и играх. Это может привести к потере 30% комиссии.

За пределами сервисного сегмента доход от iPhone остался практически на прежнем уровне, увеличившись всего на 2% по сравнению с прошлым годом. Доход от Mac вырос на 7%, а от iPad — на 15%. Доход от носимых устройств, товаров для дома и аксессуаров снизился на 5% и составил $7,52 млрд.

Генеральный директор Apple Тим Кук прокомментировал квартальные результаты:

Сегодня Apple сообщает о сильных квартальных результатах, включая двузначный рост в сфере сервисов. Мы рады были представить iPhone 16e в нашей линейке и выпустить мощные новые Mac и iPad, использующие невероятные возможности чипов Apple. И мы гордимся тем, что за последнее десятилетие сократили выбросы углерода на 60%.

Кук также предположил, что тарифы, введённые администрацией Трампа, могут увеличить затраты на $900 млн во втором квартале, если текущая политика останется без изменений.