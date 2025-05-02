Глава Apple Тим Кук заявил, что влияние тарифов на бизнес компании пока ограничено, но в третьем квартале расходы могут вырасти на $900 млн при сохранении текущих условий.

Генеральный директор Apple Тим Кук прокомментировал влияние тарифной политики США на бизнес компании во время квартального отчёта за второй финансовый квартал. По его словам, в марте 2025 года тарифы оказали лишь ограниченное влияние, однако в третьем квартале дополнительные расходы компании из-за действующих пошлин могут составить около $900 миллионов, если торговые условия не изменятся.

Кук подчеркнул, что оценка основана на текущих ставках и применении тарифов и может измениться в зависимости от политической ситуации. Он также отметил, что эти данные не следует использовать для прогноза последующих кварталов, поскольку во втором квартале действует ряд уникальных факторов, смягчающих влияние внешних условий.

В интервью CNBC Кук сообщил, что Apple уже производит около половины iPhone, предназначенных для американского рынка, в Индии, а остальные продукты преимущественно поступают из Вьетнама. Это позволяет компании адаптироваться к меняющимся торговым требованиям и снижать зависимость от поставок из Китая.

На вопрос одного из инвесторов о прогнозах на июнь и далее Кук ответил, что не может точно предсказать будущие шаги в тарифной политике. Однако он заверил, что компания продолжит принимать взвешенные решения и сосредоточится на долгосрочных инвестициях и инновациях.