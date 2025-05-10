Согласно последним оценкам, до конца года во всём мире может быть произведено автомобилей на 1,55 млн меньше, чем годом ранее. Среди прочих стран спад ожидается и в США. Здесь этому особенно способствуют введённые администрацией Трампа тарифы на импорт автомобилей.
Представители S&P Global Mobility полагают, что всего в этому году во всех странах выпустят до 87,91 млн автомобилей. Этот результат на 2% уступит прошлогоднему, а падение объёма производства будет наблюдаться уже на протяжении двух лет подряд. Nikkei Asia утверждает, что производство автомобилей в Северной Америке может уменьшиться на 9%. Что касается числа проданных автомобилей, в США оно может оказаться на минимальных отметках со времён пандемии в начале 2020 года.
С начала апреля в стране ввели налог в размере 25% на все автомобили и автозапчасти, произведённые за её пределами. Некоторые автопроизводители из Европы и Японии, такие как Aston Martin, Audi, Bentley, Land Rover и Polestar, начали ограничивать поставки на американский рынок. Сейчас они распродают ранее сделанные запасы.
Хотя некоторые компании решились увеличить объём производства в США или построить новые заводы в Северной Америке, делается это не быстро. На реализацию подобных планов может потребоваться несколько лет. От общего количества продаваемых сейчас в США автомобилей импортными являются примерно половина. Если же автомобили и производятся в самих США, на 60% они состоят из импортных деталей. С этой проблемой помогают меры по снижению налогов на сталь. И всё же, тарифы и высокие затраты на рабочую силу могут сделать произведённые в США автомобили дороже импортных.
S&P Global сообщает, что по итогам года спад продаж в США может составить 3%. Результатом может оказаться дополнительно сокращение импорта в США, уменьшение объёмов производства и массовые увольнения.