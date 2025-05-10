По всему миру в 2025 году может быть выпущено на полтора миллиона автомобилей меньше прошлогоднего значения

Согласно последним оценкам, до конца года во всём мире может быть произведено автомобилей на 1,55 млн меньше, чем годом ранее. Среди прочих стран спад ожидается и в США. Здесь этому особенно способствуют введённые администрацией Трампа тарифы на импорт автомобилей.

Представители S&P Global Mobility полагают, что всего в этому году во всех странах выпустят до 87,91 млн автомобилей. Этот результат на 2% уступит прошлогоднему, а падение объёма производства будет наблюдаться уже на протяжении двух лет подряд. Nikkei Asia утверждает, что производство автомобилей в Северной Америке может уменьшиться на 9%. Что касается числа проданных автомобилей, в США оно может оказаться на минимальных отметках со времён пандемии в начале 2020 года.

С начала апреля в стране ввели налог в размере 25% на все автомобили и автозапчасти, произведённые за её пределами. Некоторые автопроизводители из Европы и Японии, такие как Aston Martin, Audi, Bentley, Land Rover и Polestar, начали ограничивать поставки на американский рынок. Сейчас они распродают ранее сделанные запасы.

Хотя некоторые компании решились увеличить объём производства в США или построить новые заводы в Северной Америке, делается это не быстро. На реализацию подобных планов может потребоваться несколько лет. От общего количества продаваемых сейчас в США автомобилей импортными являются примерно половина. Если же автомобили и производятся в самих США, на 60% они состоят из импортных деталей. С этой проблемой помогают меры по снижению налогов на сталь. И всё же, тарифы и высокие затраты на рабочую силу могут сделать произведённые в США автомобили дороже импортных.

S&P Global сообщает, что по итогам года спад продаж в США может составить 3%. Результатом может оказаться дополнительно сокращение импорта в США, уменьшение объёмов производства и массовые увольнения.