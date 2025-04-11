Polestar 3 помог производителю нарастить объём продаж

В конце прошлого года автомобиль Polestar 3 добрался до США и дал шведскому бренду электромобилей мощный толчок в продажах. В этом квартале компания реализовала 12304 автомобиля по всему миру, что на 76% больше по сравнению с 6975 в том же квартале прошлого года. Polestar не публикует разбивку продаж по моделям, но очевидно, что запуск вышеназванной модели стал ключевым фактором роста. Руководитель отдела продаж Polestar в США Джордан Хофман подтвердил это в интервью.

Telegram-канал Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Также было сказано, что в прошлом месяце на Polestar 3 поступило больше заказов, чем когда-либо прежде. Приём заказов начался ещё в октябре 2022 года, когда автомобиль был впервые представлен. Тогда наблюдался мощный всплеск интереса, но в прошлом месяце он был даже превышен. Это хороший знак для модели в долгосрочной перспективе — даже спустя пару лет интерес к ней остаётся высоким.

Хофман также отметил, что Polestar 3 оказался «правильным автомобилем в нужное время», так как внедорожники в США по-прежнему весьма популярны. Компания рассчитывает развить этот успех с выходом следующих моделей — Polestar 4 и Polestar 7. Первая представляет собой гибрид хэтчбека и внедорожника, а вторая будет новым компактным SUV, который может стать преемником Polestar 2. При этом Polestar 7 планируют продавать и на американском рынке. Но это ещё не все новинки бренда: в этом году также ожидается выход четырёхдверного Polestar 5. Родстер Polestar 6 станет имиджевой моделью и флагманом, но будет нишевым продуктом.

По словам Хофмана, покупателей привлекает в Polestar не только форма кузова. Он отметил, что клиенты ценят дизайн бренда, используемые материалы и общее качество сборки. Также он подчеркнул, что людям нравятся характеристики вождения — они не рассматривают Polestar как просто «транспорт от точки А до точки Б».

Как и некоторые другие автопроизводители, Polestar также старается воспользоваться ухудшением имиджа Tesla после вовлечения Илона Маска в дела правительства США, запуская программы переманивания клиентов. По словам Хофмана, такая программа у бренда стартовала в феврале и была продлена на март и апрель.