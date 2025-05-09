Apple тестирует будущие процессоры после M5 с упором на рост производительности и ИИ

В настоящее время самым быстрым процессором производства Apple является M3 Ultra. Его самая мощная конфигурация предлагает 32-ядерный CPU и 80-ядерный GPU. Хотя на его разработку ушло немало времени, на подходе новые с увеличенным количеством ядер. Согласно последним данным, Apple работает над несколькими релизами и планирует представить чип, который получит до шести раз больше CPU- и GPU-ядер по сравнению с M3 Ultra.

Вероятно, в этом году Apple официально представит M5, который будет установлен в обновлённые модели MacBook Pro с диагональю 14 и 16 дюймов. Однако компания не собирается останавливаться на достигнутом. Согласно статье в Bloomberg, в разработке уже находятся M6 и M7 под кодовыми названиями Komodo и Borneo соответственно. Также ведётся работа над новым чипом без названия, известным под кодовым именем Sorta.

Пока не подтверждено, станет ли Sorta будущим чипом M8 или предназначается для совершенно другой сферы применения. В отчёте упоминается M4 под кодовым названием Hidra, над которым, судя по всему, велась работа, но пока нет сведений о планах по его выпуску. В любом случае Apple экспериментирует с собственными разработками, которые будут содержать в два, четыре или даже шесть раз больше CPU- и GPU-ядер, чем у M3 Ultra. Если всё сложится удачно, мы можем стать свидетелями беспрецедентного роста вычислительной и графической производительности, а также улучшения ИИ-функций на устройствах.

Единственным серьёзным соперником у Apple остаётся Snapdragon X Elite от Qualcomm. Текущее поколение M4, включающее M4 Pro и M4 Max, уже зарекомендовало себя, и Apple намерена сохранить это преимущество.