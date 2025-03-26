BMW тестирует новое поколение 3-й серии, которое выйдет в 2026 году. Модель сохранит двигатели внутреннего сгорания и получит электрические версии на платформе Neue Klasse.

BMW начала испытания следующего поколения 3-й серии на Нюрбургринге. Прототипы подтверждают, что модель сохранит гибридные ДВС, а электрические версии перейдут на платформу Neue Klasse.

Два прототипа, замеченные на трассе, оснащены двигателями внутреннего сгорания — об этом свидетельствуют выхлопные трубы. Анализ кузовов показал их идентичность, что исключает наличие электрокаров в текущих тестах. Электрические версии, включая i3 и будущий M3, получат платформу Neue Klasse с горизонтальной линией окон и наклонной стойкой, как у ранее замеченных концептов.

Версии с ДВС сохранят текущую архитектуру CLAR, но заимствуют элементы дизайна Neue Klasse. Интерьер, вероятно, включит проекционный дисплей во всю ширину лобового стекла и центральный сенсорный экран, как демонстрировали концепты BMW на CES 2024.

Гибридные силовые установки представят обновленные 2,0-литровые четырёхцилиндровые и 3,0-литровые шестицилиндровые моторы. Линейка пополнится версиями M340i и M3 с умеренной гибридизацией.

Платформа Neue Klasse дебютирует в конце 2025 года на внедорожнике iX3. Седан 3-й серии на этой архитектуре появится в 2026 году, а продажи начнутся в 2027.