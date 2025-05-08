Решения ASUS на базе Navi 44 появятся в июне

Компания AMD готовится к началу продаж видеокарт Radeon RX 9060 уже в мае. Предполагается, что они смогут конкурировать с картами Nvidia RTX 5060 Ti.

Инсайдер @momomo_us опубликовал нечто, напоминающее розничные списки 8 ГБ и 16 ГБ версий Radeon RX 9060 XT от Asus. Эти списки не только показывают возможные модели, но и подтверждают, что вариация с 8 ГБ памяти готовится к релизу, несмотря на слухи об отмене.

Эти списки показывают, что 8 ГБ модель, скорее всего, будет ограничена базовыми вариантами, такими как Asus DUAL. Это подтверждает тот факт, что версия 8 ГБ будет гораздо реже встречаться в рознице по сравнению с 16 ГБ — уже общеизвестно, каким провалом обернулась GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ из-за недостатка памяти.

Кроме того, сообщается, что видеокарта получит 2048 потоковых процессоров — это вдвое меньше, чем у Radeon RX 9070 XT. Частота составит 2620 МГц, в разгоне до 3230 МГц.

Официальный анонс ожидается на выставке Computex 2025, а в продажу она поступит в июне.

Что касается цены, RX 9060 XT, вероятно, будет стоить на уровне RTX 5060 Ti. Поскольку основное соперничество будет происходить между версиями 16 ГБ, AMD стоит выпустить её по цене ниже $429, чтобы получить ощутимое преимущество.