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AMD Ryzen 5 9600X подешевел до 200 евро в Германии
Цены на процессор AMD Ryzen 5 9600X упали на 100 евро, достигнув рекорда с момента выпуска/

Процессор AMD Ryzen 5 9600X в европейских странах нередко продаётся по сниженным ценам. На этот раз он подешевел до уровня 200 евро, что почти на 100 евро ниже его первоначальной цены после запуска.

Процессоры AMD Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5 в последние месяцы регулярно продаются со скидкой. Шестиядерная модель Ryzen 5 9600X теперь достигла исторического минимума в 200 евро. Процессор был запущен по цене 299 евро в Германии в августе 2024 года.

Сервис Geizhals, который отслеживает цены на компоненты в Германии, сообщил, что Ryzen 9600X достиг 200 евро впервые с момента запуска. Как коробочная версия, так и OEM стали более доступными, причём последняя стала даже ниже 200 евро, а коробочная версия — 204,89 евро. В Северной Америке цена будет даже ниже, поскольку цена в 200 евро включает 20% НДС.

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#amd #процессоры
Источник: wccftech.com
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