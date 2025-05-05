Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
AMD переносит заказы на производство серверных процессоров с Samsung на TSMC
AMD отказывается от 4 нм техпроцесса Samsung Foundry и выбирает производство в США у TSMC

Компания Samsung сталкивается с трудностями в принятии её техпроцессов отраслью. Несмотря на широкий ассортимент продукции и неплохие производственные мощности, корейскому гиганту не удаётся привлечь к себе внимание рынка так же, как это делает тайваньский конкурент. По данным инсайдера @Jukanlosreve, AMD решила отказаться от заказов на техпроцессе 4 нм у Samsung Foundry и вместо этого перейти на производство у TSMC в США. Хотя причины этого решения пока не раскрыты, вероятно, оно связано с низкой эффективностью Samsung Foundry и привлекательностью американских операций TSMC для таких компаний, как AMD.

Сообщалось, что AMD активно сотрудничала с Samsung по техпроцессу SF4X, причём не только в сегменте серверных процессоров EPYC, но и в линейках Ryzen APU и Radeon GPU, выбрав стратегию двойного поставщика. Этот шаг изначально рассматривался как крупный прорыв, но теперь сотрудничество даёт трещину. Хотя неизвестно, касается ли отказ только серверных процессоров EPYC, интерес к Samsung Foundry, по-видимому, снижается. Это плохой знак, особенно учитывая, что корейской компании необходимо укреплять свою репутацию в полупроводниковой индустрии, а уход крупного партнёра не сулит ничего хорошего.

Предприятие TSMC в Аризоне уже массово производит 4 нм чипы, и, похоже, именно туда теперь направится AMD после разрыва сделки с Samsung. Компания уже разместила заказы на свои серверные процессоры Venice, использующие передовой 2 нм техпроцесс. Ещё она работает над выпуском потребительских процессоров серии Ryzen 9000. Учитывая, что AMD была одной из первых компаний, получивших «эксклюзивный доступ» к 2 нм техпроцессу, можно предположить, что партнёрство AMD и TSMC в последнее время значительно укрепилось.

Сейчас удача явно не на стороне Samsung Foundry, но будущее всё же выглядит обнадёживающим. Утверждается, что интерес к её 2 нм техпроцессу проявляют такие компании, как Nvidia. Также говорится, что уровень выхода годных чипов быстро растёт, так что сбрасывать компанию со счетов пока рано.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#amd #samsung #tsmc
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Москве одобрен проект строительства ультравысоких небоскребов
9
Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
14
Hisense анонсировала лазерные проекторы Vidda C с «кинотеатральным качеством»
+
В следующем крупном релизе CUDA будет прекращена поддержка GPU Maxwell, Pascal и Volta
4
Apple намеренно скрывала детали о возможностях собственного модема C1
1
Джейсон Шрайер: Rockstar перенесла релиз GTA 6 на май 2026 года во избежание жёсткой переработки
1
Представлен горный электровелосипед Nicolai S18 Swift с ABS и электродвигателем мощностью 750 Вт
+
Casio представила линейку аксессуаров для демонстрации коллекций G-Shock
+
Журналист Снайдер: Перенос выхода GTA 6 связан с желанием Rockstar сделать игру "совершеннее"
+
При вертикальной установке одной из видеокарт Gigabyte термогель начал покидать область нанесения
4
Casio выпустила лимитированные G-Shock в сотрудничестве с Tamio Okuda по цене $243
2
В Сибири планируют создать новую железнодорожную магистраль
1
Intel продемонстрировала водяное охлаждение процессоров мощностью до 1000 Вт
+
Поступил в продажу портативный монитор K16G Pro с 16-дюймовой IPS-панелью и частотой 144 Гц
+
Oblivion Remastered получила неофициальный патч 0.411.140.0 с исправлением сотен багов
4
AMD активно работает над улучшением трассировки лучей в будущих GPU архитектуры UDNA 5
3
Casio представила версию G-Shock DW-5600, посвящённую 10-летию барбершопа Mr. Brothers Cut Club
+
Новый мировой рекорд - оверклокер достиг 12 806 МТ/с с использованием памяти Corsair и МП ASRock
3
Мод Atom’s Retribution 2 для Fallout 4 добавляет в игру более 27 часов геймплея
+
Наушники Sony WH-1000XM6 вернут складную конструкцию и могут подорожать в Европе
+

Популярные статьи

Рассказываю про отличные гонки на ПК, которые часто перепрохожу и почему среди них нет многих хитов
13
Технологический рывок «Байкал Электроникс» - когда появятся на 100% отечественные процессоры
44
Итоги гоночного уик-энда 3-4 мая
+
Самолёт, летящий быстрее ракет - как МиГ-25 стал символом советской инженерной мощи
41
Переделываю обычную USB мышь в Type-C с наглядной схемой и фотографиями
33
Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
18
«Полёт-1» - как создавали первый в мире боевой искусственный спутник Земли
+
Почему Linux это боль для игроков в компьютерные игры
10
Как я потратил полторы тысячи рублей, пытаясь починить пустяковую неисправность нового смесителя
17
Гигантский китайский корабль «Ляован-1» готовится следить за спутниками США
+

Сейчас обсуждают

Евгений Васютин
19:00
Не все так однозначно, но всей правды мы никогда не узнаем
Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
Егор Бурмистров
18:56
4790к и две 470 и норм пахало
Как собрать игровой ПК, на котором можно будет без проблем играть 5 лет и не переплатить при этом
valera60
18:51
Это зависит от воды и проживающих(колба), а "промывной" промыли и дальше пользуйтесь. Но для горячей воды лучше колба.
Как я потратил полторы тысячи рублей, пытаясь починить пустяковую неисправность нового смесителя
Vergo
18:33
Аль Капоне засадили в Алькатраз не за сотни убийств, что доказать не удалось, а за неуплату налогов. Тут уж доказательства были налицо. Надеюсь, что российская Фемида на сей не закроет глаза глаза, и...
Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
Александр Костенков
18:27
Краткое содержание, для тех кому лень читать: Автор скромно выразил своё мнение, "построенное на большом жизненном опыте и в судебных делах", ни разу к этому опыту не обратившись, а чуть ниже уточнил...
Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
Мятный Леденец
18:26
и зачем играть в такое, плюнуть и забыть на эту пакость, ещё млин за это и деньги платить
Чемоданы или репутация — как честные блогеры отбеливают имидж «Мира танков»
Алексей
18:22
Так уже речь идет и про средне-высокие, что гдето уже и на таких настройках не хватает 8 гб и происходят микрофризы, показатели редких событий так же сильно могут падать в отличии от видюхи с большой ...
Искусственный интеллект Илона Маска считает, что покупка видеокарты с 8 ГБ памяти нерациональна
Vorvort
18:10
Не нужны, пустая трата кремния. Когда будет на миддлах в растре и нативе в 4К ультра 240 fps в 90% игр тогда можно поговорить о лучах.
AMD работает над радикальным улучшением трассировки лучей
VRoman
18:07
Очень. А что? Если у тебя есть новая информация - делись!
Intel может представить процессоры Nova Lake с 3D-кэшем, чтобы составить конкуренцию AMD
Алексей Дрёмин
18:06
Лет через 5 допилят, тогда может быть и перейду, а пока эта сыромятина и даром не нужна
Microsoft признала проблему с обновлением до Windows 11 24H2 после установки апрельского апдейта
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем