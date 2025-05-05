AMD отказывается от 4 нм техпроцесса Samsung Foundry и выбирает производство в США у TSMC

Компания Samsung сталкивается с трудностями в принятии её техпроцессов отраслью. Несмотря на широкий ассортимент продукции и неплохие производственные мощности, корейскому гиганту не удаётся привлечь к себе внимание рынка так же, как это делает тайваньский конкурент. По данным инсайдера @Jukanlosreve, AMD решила отказаться от заказов на техпроцессе 4 нм у Samsung Foundry и вместо этого перейти на производство у TSMC в США. Хотя причины этого решения пока не раскрыты, вероятно, оно связано с низкой эффективностью Samsung Foundry и привлекательностью американских операций TSMC для таких компаний, как AMD.

Сообщалось, что AMD активно сотрудничала с Samsung по техпроцессу SF4X, причём не только в сегменте серверных процессоров EPYC, но и в линейках Ryzen APU и Radeon GPU, выбрав стратегию двойного поставщика. Этот шаг изначально рассматривался как крупный прорыв, но теперь сотрудничество даёт трещину. Хотя неизвестно, касается ли отказ только серверных процессоров EPYC, интерес к Samsung Foundry, по-видимому, снижается. Это плохой знак, особенно учитывая, что корейской компании необходимо укреплять свою репутацию в полупроводниковой индустрии, а уход крупного партнёра не сулит ничего хорошего.

Предприятие TSMC в Аризоне уже массово производит 4 нм чипы, и, похоже, именно туда теперь направится AMD после разрыва сделки с Samsung. Компания уже разместила заказы на свои серверные процессоры Venice, использующие передовой 2 нм техпроцесс. Ещё она работает над выпуском потребительских процессоров серии Ryzen 9000. Учитывая, что AMD была одной из первых компаний, получивших «эксклюзивный доступ» к 2 нм техпроцессу, можно предположить, что партнёрство AMD и TSMC в последнее время значительно укрепилось.

Сейчас удача явно не на стороне Samsung Foundry, но будущее всё же выглядит обнадёживающим. Утверждается, что интерес к её 2 нм техпроцессу проявляют такие компании, как Nvidia. Также говорится, что уровень выхода годных чипов быстро растёт, так что сбрасывать компанию со счетов пока рано.