Пошлины, простой на заводах и снижение продаж повлияли на квартальную прибыль Ford

Как и многие другие производители автомобилей, американская компания Ford сейчас пытается внести изменения в стратегию производства и сбыта продукции на фоне пошлин, введённых администрацией Трампа. Во время отчёта для инвесторов финансовый директор компании Шерри Хаус заявила, что пошлины обошлись компании примерно в $200 млн только в первом квартале года. Доход за тот же период снизился на 63%. Пошлины были не единственной причиной. Например, смена модельных рядов автомобилей Ford Expedition и Lincoln Navigator вызвала простои на некоторых заводах компании. Продажи как корпоративным клиентам, так и розничным покупателям по сравнению с прошлым годом немного снизились.

В ответ на пошлины на импортируемые из Китая автомобили, люксовое подразделение Ford Lincoln приостановит импорт популярного и хорошо зарекомендовавшего себя кроссовера Nautilus до смены модельного года 2026. В Lincoln говорят, что имеется достаточно ввезённых ранее Nautilus, чтобы покрыть спрос в этот период. В результате потребители не ощутят сильного дефицита автомобилей. Стоимость Nautilus начинается с $55535 для модельного года 2025. Это может измениться, когда компания снова начнёт ввозить машины со своего завода в Ханчжоу после выхода модели 2026 года.

Чтобы сократить связанные с пошлинами расходы, Ford планирует использовать таможенные перевозки для транспортировки деталей и готовых автомобилей, в обход уплаты импортных сборов. Например, некоторые автомобили и комплектующие, произведённые в Канаде, будут перемещаться из Канады в Мексику через территорию США без уплаты пошлин. Движение в обратном направлении также возможно. Ford Bronco Sport и Escape собираются южнее границы, а таможенные перевозчики будут доставлять их в Канаду в обход пошлин при прохождении через США. Что касается переноса производства из этих стран в США, Ford пока не делал никаких заявлений.

В первом квартале 2024 года бизнес-подразделение Ford «Model e», производящее электромобили и зарядную инфраструктуру, потеряло $1,3 млрд. В первом квартале 2025 года прибыль получить так и не удалось, но убытки сократились до $845 млн. Продажи электромобилей Ford выросли на 15%. Во многом это произошло благодаря крупным скидкам на оставшиеся кроссоверы Mustang Mach-E 2024 года и заметному снижению цен на модель 2025 года.

Подразделение Ford Pro в первые три месяца года получило $1,3 млрд, что на 56% меньше по сравнению с предыдущим годом. Снижение оптовых и корпоративных цен привело к падению прибыли бизнес-направления компании.

Ford считает, что идёт по графику для достижения ранее установленного годового прогноза прибыли до вычета процентов и налогов, в диапазоне от $7 млрд до $8,5 млрд. При этом она временно приостанавливает достижение этой цели. На фоне связанной с пошлинами нестабильности, государственным регулированием и экологическими нормами, компания отложит публикацию прогноза до отчёта за второй квартал.