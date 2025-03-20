Прошлые отзывы Ford решили проблемы не всех затронутых автомобилей

Автопроизводитель Ford проводит новые отзывы, чтобы исправить старые проблемы, которые были решены некорректно в рамках предыдущих отзывов. Главное отличие на этот раз — проблемы, которые необходимо устранить, и затронутые модели. Первый из двух отзывов касается Ford Explorer и Lincoln Aviator 2020–2023 годов, а также Lincoln Corsair 2020–2023 годов. Второй касается Ford Edge 2021–2022 годов. Оба связаны с системами камер заднего вида.

Оба отзыва, помимо проблем с отображением чёткого изображения или изображения вообще на камерах заднего вида, устраняются с помощью обновлений программного обеспечения. В отзыве Explorer, Aviator и Corsair изначальное решение Ford включало замену камеры заднего вида и установку «модуля обработки изображения». В Explorer и Aviator также был проведён ремонт жгута проводов для снижения нагрузки на этот компонент. В общей сложности первоначальный отзыв охватил 443447 автомобилей. Новый отзыв затрагивает всего 49399 автомобилей. В некоторых модулях обработки изображения в отозванных автомобилях не было нужного программного обеспечения. Поэтому владельцам необходимо снова обратиться к дилеру для бесплатного обновления программного обеспечения.

Первоначальный отзыв Ford Edge охватил 78376 автомобилей, но новый затрагивает всего 2290. И снова виновато ПО. Старое решение заключалось в обновлении. Видимо, не во всех случаях обновление было установлено, несмотря на то, что дилерские инструменты показывали обратное.

Многие отзывы Ford за последний месяц связаны с проблемами программного обеспечения, которые должны были быть решены ранее. Одна из основных проблем, по-видимому, заключается в том, что система и инструменты, которые Ford использует для распространения программных исправлений, не устанавливают и не отслеживают программы корректно и надёжно. Ford следует разобраться в причинах этих проблем, если компания хочет продолжать улучшать свои показатели по отзывам, с чем она испытывает трудности последние несколько лет.