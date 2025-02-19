Ford отложил запуск следующего поколения своего популярного грузовика F-150 до 2028 года. Это решение связано с падением продаж, что позволило Toyota RAV4 занять лидирующие позиции на американском рынке.

Обновленный Ford F-150, представленный осенью 2023 года, не смог вернуть утраченные позиции на американском рынке. Продажи модели упали на 5% в прошлом году, что позволило конкурентам, таким как Toyota RAV4, занять первое место по продажам в США.

По информации Crain's Detroit Business, Ford отложил выпуск следующего поколения F-150, известного под кодовым названием P736, до середины 2028 года. Ранее планировалось, что новая модель выйдет в 2027 году. Это решение стало неожиданным, учитывая, что F-150 является одной из ключевых моделей Ford, приносящих значительную прибыль.

Причины задержки остаются в тени. В то время как Ford не комментирует сроки, наблюдается тенденция к продлению производства текущей версии F-150 еще на год. Это создает возможности для конкурентов, таких как Chevrolet, GMC и Ram, которые могут воспользоваться ситуацией и увеличить свою долю на рынке.

В дополнение к задержке F-150, Ford также отложил запуск нескольких других моделей. Например, трехрядные электрические кроссоверы, запланированные на 2025 год, перенесли на 2027 год, а затем и вовсе отменили. Также ожидается, что преемник F-150 Lightning, известный как Project T3, выйдет не раньше второй половины 2027 года.

В 2027 году Ford планирует представить электрический грузовик среднего размера, предварительно названный Ranger EV.