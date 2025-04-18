Ford проводит три крупные сервисные кампании из-за утечек, сбоев трансмиссии и стеклоподъёмников

Автопроизводитель Ford объявил сразу три отзыва в один и тот же день на прошлой неделе, согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США. В общей сложности кампании отзыва затронули 149 434 автомобиля. В основном это модели Ford F-150 2017 и 2018 годов, хотя NHTSA также объявила об отзыве-исправлении для нескольких внедорожников Lincoln Nautilus, призванных устранить некорректный ремонт, выполненный в рамках предыдущего отзыва.

Самая масштабная кампания затрагивает 123 611 экземпляров моделей Ford F-150, Expedition и Lincoln Navigator 2017–2018 годов и связана с наиболее серьёзной проблемой. Главный тормозной цилиндр может пропускать тормозную жидкость из контура передних колёс в вакуумный усилитель, увеличивая тормозной путь этих тяжёлых автомобилей. Дилеры заменят главный тормозной цилиндр, а если будет обнаружена утечка, Ford также заменит вакуумный усилитель.

Проблема затрагивает различные автомобили, включая F-150, произведённые в любой из этих двух модельных годов с февраля по июнь 2017 года как на заводе Dearborn Truck Plant, так и на Ford Kansas City Assembly. То же касается Expedition и Navigator, которые выпускаются на заводе Ford Kentucky Truck Plant. Скорее всего, проблема связана с самой деталью, а не методом сборки. Ford уведомит владельцев и начнёт ремонт через две недели.

24 655 внедорожников Explorer 2025 модельного года отзываются из-за блока управления трансмиссией (PCM). По данным Ford, он может перезагружаться во время движения, что может привести к вялой реакции двигателя или полной потере мощности. Автомобиль также может неожиданно перейти в режим парковки, что приведёт к повреждению стопорного пальца, если скорость превышает 10 миль в час. В таком случае машина может покатиться, если не включён стояночный тормоз, что приведёт к аварии.

Ford решит проблему, перепрошив PCM новой версией программного обеспечения и проверив систему парковки, включая стопорный палец, на наличие повреждений. Все автомобили, подпадающие под отзыв, были выпущены с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года на заводе Ford в Чикаго. Он является эксклюзивным производственным предприятием для всех Explorer на североамериканском рынке. Владельцы получат уведомления по почте начиная с конца мая.

Самый малый отзыв затрагивает всего 1168 пикапов Ranger и кроссоверов Lincoln Nautilus 2024 модельного года. Электростеклоподъёмники могут не обладать достаточной защитой от защемления из-за некорректного программирования модулей дверей водителя и пассажира. Та же проблема возникла при отзыве более 70 000 автомобилей в 2024 году. Вероятно, небольшой процент из них нуждается в повторной доработке.

Ford перепрограммирует модули дверей, чтобы обеспечить корректную защиту от защемления, при которой стеклоподъёмники автоматически опускаются при обнаружении препятствия, такого как пальцы, конечности или груз. Отзыв начнётся в середине мая, и, как и в случае с любым другим отзывом, подпадающим под юрисдикцию NHTSA, производитель устранит неисправности бесплатно.

Это не первая повторная кампания Ford в этом году. В прошлом месяце автопроизводитель отозвал ряд старых Mustang для устранения проблем, возникших при предыдущем отзыве. То же касается Maverick и Bronco Sport, которые также потребовали дополнительного ремонта после отзыва 2024 года.