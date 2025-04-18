Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Ford отзывает почти 150 000 автомобилей из-за проблем с тормозами и электроникой
Ford проводит три крупные сервисные кампании из-за утечек, сбоев трансмиссии и стеклоподъёмников

Автопроизводитель Ford объявил сразу три отзыва в один и тот же день на прошлой неделе, согласно данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США. В общей сложности кампании отзыва затронули 149 434 автомобиля. В основном это модели Ford F-150 2017 и 2018 годов, хотя NHTSA также объявила об отзыве-исправлении для нескольких внедорожников Lincoln Nautilus, призванных устранить некорректный ремонт, выполненный в рамках предыдущего отзыва.

Самая масштабная кампания затрагивает 123 611 экземпляров моделей Ford F-150, Expedition и Lincoln Navigator 2017–2018 годов и связана с наиболее серьёзной проблемой. Главный тормозной цилиндр может пропускать тормозную жидкость из контура передних колёс в вакуумный усилитель, увеличивая тормозной путь этих тяжёлых автомобилей. Дилеры заменят главный тормозной цилиндр, а если будет обнаружена утечка, Ford также заменит вакуумный усилитель.

Проблема затрагивает различные автомобили, включая F-150, произведённые в любой из этих двух модельных годов с февраля по июнь 2017 года как на заводе Dearborn Truck Plant, так и на Ford Kansas City Assembly. То же касается Expedition и Navigator, которые выпускаются на заводе Ford Kentucky Truck Plant. Скорее всего, проблема связана с самой деталью, а не методом сборки. Ford уведомит владельцев и начнёт ремонт через две недели.

24 655 внедорожников Explorer 2025 модельного года отзываются из-за блока управления трансмиссией (PCM). По данным Ford, он может перезагружаться во время движения, что может привести к вялой реакции двигателя или полной потере мощности. Автомобиль также может неожиданно перейти в режим парковки, что приведёт к повреждению стопорного пальца, если скорость превышает 10 миль в час. В таком случае машина может покатиться, если не включён стояночный тормоз, что приведёт к аварии.

Ford решит проблему, перепрошив PCM новой версией программного обеспечения и проверив систему парковки, включая стопорный палец, на наличие повреждений. Все автомобили, подпадающие под отзыв, были выпущены с декабря 2023 года по сентябрь 2024 года на заводе Ford в Чикаго. Он является эксклюзивным производственным предприятием для всех Explorer на североамериканском рынке. Владельцы получат уведомления по почте начиная с конца мая.

Самый малый отзыв затрагивает всего 1168 пикапов Ranger и кроссоверов Lincoln Nautilus 2024 модельного года. Электростеклоподъёмники могут не обладать достаточной защитой от защемления из-за некорректного программирования модулей дверей водителя и пассажира. Та же проблема возникла при отзыве более 70 000 автомобилей в 2024 году. Вероятно, небольшой процент из них нуждается в повторной доработке.

Ford перепрограммирует модули дверей, чтобы обеспечить корректную защиту от защемления, при которой стеклоподъёмники автоматически опускаются при обнаружении препятствия, такого как пальцы, конечности или груз. Отзыв начнётся в середине мая, и, как и в случае с любым другим отзывом, подпадающим под юрисдикцию NHTSA, производитель устранит неисправности бесплатно.

Это не первая повторная кампания Ford в этом году. В прошлом месяце автопроизводитель отозвал ряд старых Mustang для устранения проблем, возникших при предыдущем отзыве. То же касается Maverick и Bronco Sport, которые также потребовали дополнительного ремонта после отзыва 2024 года.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#автомобили #ford
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Американец купил RTX 4090 на eBay, выпаял GPU и чипы памяти, а затем вернул товар продавцу
5
Появился новый и обновленный график развертывания One UI 7 для Samsung Galaxy
+
В Китае представили истребитель 6-го поколения J-36 с лазерным вооружением
+
В Steam теперь можно узнать, сколько денег вы потратили
3
Драйвер Nvidia GeForce 576.02 ощутимо повышает производительность видеокарт Blackwell
23
Некоторые пользователи Windows 10 столкнулись с принудительным обновлением до Windows 11
5
Российские истребители Су-35С поколения 4++ с современной РЛС заменяют собой А-50
3
ZOTAC представила серию видеокарт GeForce RTX 5060 с архитектурой Blackwell
+
19FortyFive: Российская подлодка класса «Кондор» не имеет аналогов в США
+
Журналисты из Golem называют требования для Windows 11 "фиктивными"
4
Inno3D анонсировала видеокарты GeForce RTX 5060 и RTX 5060 Ti
+
Учёные разработали миниатюрный мозговой датчик, который распознаёт сигналы с точностью 96%
+
Суммарная мощность российских ГЭС возросла почти на 650 МВт в результате модернизации
+
Малоизвестные китайские бренды покидают российский автомобильный рынок
+
One UI 7 для Samsung Galaxy S23 может выйти 22 апреля 2025 года
+
Трамп заблокировал продажи GPU H20 в Китай, что отразилось для Nvidia убытками в $5,5 миллиардов
3
RedMagic анонсировала новый игровой планшет с компактным дизайном
+
Новый игровой планшет Honor Pad GT с дисплеем 144 Гц будет представлен 23 апреля
+
Gigabyte представила низкопрофильную карту GeForce RTX 5060
1
Hardware Unboxed протестировали GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ в играх и сравнили с другими видеокартами
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
10
Утерянные технологии - почему игры на Xbox 360 и PS3 лучше современных проектов
11
Monster Energy Supercross 25 The Official Video Game - краткий обзор игры
+
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
62
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
17
Сколько спутников находятся на околоземной орбите и актуальность проблемы космического мусора
+
Мой топ-15 любимых выпусков The Angry Video Game Nerd — от ретро-консолей до игровой ностальгии
1
Демократы требуют в Конгрессе провести расследование в отношении отдела DOGE из-за утечки информации
+

Сейчас обсуждают

Владислав Зимин
15:18
Блин, чел. Открой Авито, посмотри что там за компы за 20к Вот первый в выборке https://m.avito.ru/sankt-peterburg/nastolnye_kompyutery/igrovoy_kompyuter_bu_7269164382?context=H4sIAAAAAAAA_wF7AIT_YTozO...
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
kilobait3
15:17
скорее построит все что было разрушено и сделает всех врагов героями России! а настоящих героев и победителей отправят в ссылки и тупо тюрьмы с посмертным приговором! оставят клоунов и податливых шаво...
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
kilobait3
15:16
бабки будут всегда вливаться в потенциального проигравшего! так устроена экономика военного бизнеса. никаких отчетов и доказательств! янки всегда вливали в обе стороны на разных этапах. по итогу имеют...
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
kilobait3
15:13
ни одна армия мира не готова к боевым действиям. первые годы принесут огромные потери, приспособленность и ресурсы если их не отобьют, дадут шанс на победу. тут придется отдать под пули очень много со...
Почему Россия лучше подготовлена ​​к вооружённым конфликтам, чем Европа
JornoJovanni
14:57
Эм, новый Дум? Авовед и Атомфолл? Сталкер 2? Балдурс Гейтс 3? Новый Ассасин с неграми? Мне продолжать? Танки и Одиссея это конечно хорошо, но вот эти игры он запустит? Комп твой за 20к? Видюха там поб...
Пришло время покупать Xbox Series S — расчехляем кошельки и бежим на барахолку
nonses84
14:48
Для начала , пускай счета разморозят утырки, и санкции снимут.
Lenovo готовит новый Legion Tab с улучшенными экраном и батареей
Waramagedon
14:34
металлический гараж с хорошей вентиляцией ничего не гробит. конденсату пофиг на материал гаража, может быть и бетон.
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
Waramagedon
14:33
работает, пока не набрало конденсата.
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
SmaSheR
14:31
Компом греем комнату, кондеем - охлаждаем, мосэнергосбыту - двойная выгода)
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
SmaSheR
14:30
Делает, при достаточной площади радиаторов) Также можно вынести все источники шума за стенку, но это уже совсем хардкор
Как сделать игровой компьютер тихим и снизить нагрев комплектующих — 9 проверенных советов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем