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Range Rover показывает электроверсию на зимних испытаниях
Электрический Range Rover получит батарею на 800 В и запас хода при –10 °C

Пока JLR готовит первый полностью электрический Range Rover к производству, компания постепенно раскрывает новые подробности. На этот раз электромобиль отправили в крайний север на зимние испытания. Среди прочего тестируется новая технология, которая, по словам автопроизводителя, сохраняет быструю зарядку, запас хода и комфорт при низких температурах. Также британская компания раскрыла, каким будет аккумулятор внедорожника класса люкс.

Новая утечка рассказала, что электроверсия получит больше общей мощности, чем базовый бензиновый Range Rover с V8 с двумя турбинами. Хотя не настолько много, как можно было бы ожидать от премиального автомобиля такого уровня.

JLR заявила, что провела с Range Rover EV более 72000 км зимних испытаний на замёрзших озёрах и дорогах. Эти условия критически важны для отладки не только климатической и терморегуляционной систем электромобиля, но и для настройки динамики и возможностей, составляющих ключевую часть имиджа бренда.

Электрический Range Rover будет использовать новую батарею на 800 В. Это первая аккумуляторная система для электромобилей, разработанная и произведённая JLR собственными силами. RREV получит ёмкость 117 кВт⋅ч, что должно обеспечить достойный запас хода. Также система на 800 В позволит заряжаться мощностью до 350 кВт, быстро восполняя заряд батареи.

Новая система теплового управления JLR называется ThermAssist™. Компания не раскрыла, как именно она работает, но заявила, что она сокращает количество энергии, необходимой для обогрева салона, до 40 %. Также она «минимизирует влияние экстремальных температур на производительность зарядки» и «обеспечивает оптимальный запас хода даже при самых низких температурах». Система может восстанавливать тепло для обогрева моторов или салона при температуре до –10 °C.

Электрические полноприводные автомобили могут обеспечивать исключительно точную подачу крутящего момента по сравнению с бензиновыми, делая возможной почти бесконечную настройку. Технология Intelligent Driveline Dynamics от JLR может направлять до 100 % момента на заднюю ось, а система управления тягой регулирует скорость вращения мотора за 50 мс — в 100 раз быстрее, чем у бензиновых моделей. После завершения тестирования это обещает новый уровень сцепления на скользких поверхностях, таких как лёд и снег, а также грязь и камни.

JLR также работала над режимом управления одной педалью. В этом режиме используется рекуперативное торможение и штатные тормоза для замедления, причём реакция зависит от выбранного режима движения по бездорожью. Система тестировалась на склонах с уклоном до 28 градусов.

Что касается мощности, Top Gear сообщает, что модель будет развивать 542 л.с. и 850 Н⋅м крутящего момента. Это лишь немного больше, чем у версии P530 с 4,4-литровым V8 (523 л.с.) и заметно выше по моменту, чем у бензиновой модели с её 750 Н⋅м. С другой стороны, новинка уступает 607 л.с., которые предлагает версия P615 с тем же бензиновым V8.

Британский автопроизводитель планировал представить Range Rover EV ещё в 2020 году. К сожалению, даже в последнем обновлении JLR не дала конкретных сроков релиза.

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#электромобили #range rover
Источник: carbuzz.com
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