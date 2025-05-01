Немецкий автоконцерн Volkswagen достиг важного производственного рубежа - выпустил миллионный электромобиль. Им стал хэтчбек ID.3 GTX, сошедший с конвейера завода в Цвиккау.

Автопроизводитель Volkswagen Group сообщил о значимой вехе в своей истории – выпуске миллионного электромобиля. Производственный рекорд установил завод в немецком Цвиккау, выпускающий шесть моделей электрокаров для разных марок концерна.

Завод в Цвиккау, работающий практически на полную мощность, собрал юбилейный экземпляр - хэтчбек ID.3 GTX. Это достижение Volkswagen совпало с ростом доли электромобилей в продажах концерна до 20% в первом квартале 2025 года. Однако общая рентабельность компании снизилась до 4% из-за более высокой себестоимости производства электрокаров по сравнению с традиционными автомобилями.

Ситуацию осложняет отмена государственных субсидий на электромобили в ряде европейских стран и нестабильная тарифная политика США. Эти факторы затрудняют финансовое планирование для автопроизводителя. Тем не менее, Volkswagen возлагает надежды на новую модель ID.2, производство которой стартует в 2026 году в Испании.

Ожидается, что этот электромобиль стоимостью около 25 тысяч евро, созданный на бюджетной платформе MEB, сможет приблизиться по рентабельности к машинам с ДВС. Аналогичные надежды компания связывает с родственными моделями Cupra Raval и Skoda Epiq. Volkswagen рассчитывает, что технологические улучшения и оптимизация затрат помогут улучшить финансовые показатели электромобильного сегмента.