Китайские власти утвердили новые требования к безопасности аккумуляторов электромобилей, которые вступят в силу в июле 2026 года. Стандарт GB38031-2025 впервые в мире обязывает производителей полностью исключить возгорания и взрывы батарей даже при тепловом разгоне.

Министерство промышленности Китая представило обновленные требования к аккумуляторам для электромобилей, которые станут обязательными через два года. Главное новшество — запрет на возгорания и взрывы даже при внутреннем тепловом разгоне батарей. Предыдущая версия стандарта лишь требовала предупреждать водителя за пять минут до возможного возгорания.

Новые правила включают несколько ключевых изменений. Производителям придется проводить тест на удар снизу, имитирующий повреждение аккумулятора при наезде на препятствие. Другой важный пункт — проверка батарей после 300 циклов быстрой зарядки с последующим испытанием на короткое замыкание.

Крупные игроки рынка, включая CATL, заявляют о готовности к новым требованиям. Компания разрабатывает технологии предотвращения теплового разгона с 2020 года. По мнению экспертов, стандарт ускорит консолидацию отрасли, так как небольшим производителям будет сложно соответствовать повышенным требованиям.

Введение новых норм совпало с расследованием инцидента с электрокаром Xiaomi SU7, который загорелся после аварии в марте. Хотя связь между этим случаем и обновлением стандартов официально не подтверждена, ужесточение правил должно снизить количество подобных происшествий.

Отраслевые аналитики отмечают, что повышенные требования к безопасности увеличат затраты на исследования для небольших компаний. Однако в долгосрочной перспективе это сократит расходы на страхование и обслуживание, сделав электромобили более надежными для потребителей.