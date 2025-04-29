Компания Apple активно работает над умными очками с ИИ-функциями для конкуренции с Meta Ray-Bans.

По данным аналитика Марка Гурмана, Apple активно развивает проект умных очков под кодовым названием N50. Устройство позиционируется как конкурент популярных очков Meta Ray-Bans, но с упором на фирменную экосистему Apple Intelligence. В отличие от AR-решений вроде Vision Pro, эти очки сделают ставку на визуальную аналитику и голосовые функции.

Известно, что разработка находится на ранней стадии, а коммерческий релиз ожидается не раньше 2027 года. Apple планирует сохранить минималистичный дизайн, аналогичный Ray-Bans, оснастив устройство камерами, микрофонами и динамиками. Ключевым отличием станет глубокая интеграция с Apple Intelligence, что может стать главным конкурентным преимуществом.

Эксперты отмечают, что успех продукта во многом будет зависеть от ценообразования. Компания рассматривает этот проект как потенциально революционный, способный повторить успех iPhone.