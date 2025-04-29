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ddr22
Компания Aqara выпустила новый климатический датчик W100 с тремя программируемыми кнопками
Aqara представила умный климатический датчик W100 с поддержкой Matter и настраиваемыми кнопками

Aqara расширила линейку умных устройств для дома, представив климатический датчик W100. Новинка сочетает в себе функции измерения температуры и влажности с возможностью управления другими устройствами через три программируемые кнопки.  

Датчик оснащен 3,4-дюймовым дисплеем и обеспечивает высокую точность измерений - погрешность не превышает 0,2°C для температуры и 2% для влажности. Устройство поддерживает протоколы Zigbee и Thread, а также стандарт Matter, что обеспечивает совместимость с популярными экосистемами умного дома, включая Apple Home, Google Home и Amazon Alexa.  

Особенностью W100 стали три программируемые кнопки, которые можно настроить на выполнение различных сценариев. Пользователи могут запрограммировать до девяти действий, назначая их на одиночное, двойное или длинное нажатие. Устройство работает от двух батареек CR2450 более двух лет без замены.  

Датчик уже доступен в онлайн-магазине Aqara и на Amazon в США, Великобритании и Нидерландах по цене $39,99.

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#aqara
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Maksya
10:19
Не спорю, я про статтеры, были они до и если были, насколько лучше стало? Средний фпс это конь в вакууме, и про комфорт геймплея он может ничего не говорить
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dimkahon
10:18
Там это... адм 9070гре выпустила, 12 гигофф памяти.
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A224
10:14
хрень не неси, я стримлю по 10 часов подряд. уровень радеон софтваре недосягаем для куртки.
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
A224
10:12
Да, повожусь недельку. Но теперь-то отработана методика и есть понимание поведения процессора, может и быстрее даже. Может и дальше погонится и ещё прирост будет
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
A224
10:11
память другая. у меня дуал ранк не проходит тесты с выключенным GDM. Curve Optimizer проще, кто бы спорил. Я написал в статье про причины почему нужен Curve Shaper при разгоне по шине
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
A224
10:08
ну конечно есть раз прирост фпс есть, о чём речь
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
A224
10:06
потому что важно какой будет прирост в реальных условиях, как я сам играю да и как все играют, чем в 720 лоу, в которые не будет играть никто даже на самом слабом железе.
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
A224
10:05
я играю в шутеры в основном. + главное чтоб бенч был внутри. собственно про это написано. а монитор 300 Гц. так что актуально "с 250 до 280"
Разгон процессора AMD Ryzen 7 9800X3D методом PBO2 Curve Shaper + разгон по шине ASRock Hyper BLCK
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