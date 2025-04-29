Aqara представила умный климатический датчик W100 с поддержкой Matter и настраиваемыми кнопками

Aqara расширила линейку умных устройств для дома, представив климатический датчик W100. Новинка сочетает в себе функции измерения температуры и влажности с возможностью управления другими устройствами через три программируемые кнопки.

Датчик оснащен 3,4-дюймовым дисплеем и обеспечивает высокую точность измерений - погрешность не превышает 0,2°C для температуры и 2% для влажности. Устройство поддерживает протоколы Zigbee и Thread, а также стандарт Matter, что обеспечивает совместимость с популярными экосистемами умного дома, включая Apple Home, Google Home и Amazon Alexa.

Особенностью W100 стали три программируемые кнопки, которые можно настроить на выполнение различных сценариев. Пользователи могут запрограммировать до девяти действий, назначая их на одиночное, двойное или длинное нажатие. Устройство работает от двух батареек CR2450 более двух лет без замены.

Датчик уже доступен в онлайн-магазине Aqara и на Amazon в США, Великобритании и Нидерландах по цене $39,99.