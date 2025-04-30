Это позволит расширить возможности Apple Intelligence.

Компания Apple может оснастить свои смартфоны следующего поколения более весомым объёмом оперативной памяти по сравнению с предшественниками — об этом сообщает информатор Digital Chat Station, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Majin Bu

Как утверждает информатор, предстоящая линейка iPhone 17 получит улучшение по сравнению с моделями предшествующего поколения — если модели iPhone 16 получили только 8 ГБ оперативной памяти, то их преемников оснастят 12 ГБ ОЗУ.

Отмечается, что благодаря данному улучшению и наличию новейшего чипсета A19 Pro, выпускаемого по техпроцессу N3P от TSMC, заметно расширятся возможности Apple Intelligence, позволяя масштабировать ИИ-платформу.

Более значимое обновление, как утверждается, произойдёт в следующем году, когда Apple представит линейку iPhone 18, оснащённую шестиканальной оперативной памятью LPDDR5X, возможно, даже большего объёма по сравнению с предшествующей серией.

Ожидается, что линейка iPhone 17 будет презентована в сентябре текущего года.