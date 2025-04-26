Анонс модели ожидается 13 мая.

Презентация ультратонкого смартфона Samsung Galaxy S25 Edge должна состояться всего через несколько недель, поэтому в сети Интернет продолжают появляться свежие утечки, раскрывающие характеристики новой модели. В частности, информатором был опубликован документ, который выглядит как черновик официального пресс-релиза и описывает некоторые детали новинки, пишет издание GSMArena.

Источник фото: Gizmochina

В документе говорится, что смартфон Samsung Galaxy S25 Edge будет отличаться ультратонким дизайном, имея корпус толщиной всего 5.8 мм, который будет сочетаться с высоким быстродействием благодаря высокопроизводительному чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Кроме того, новинка получит качественную 200-Мп камеру, титановую среднюю рамку, защитное стекло Corning Gorilla Glass Ceramic 2, которое официально ещё не было представлено, предустановленную One UI 7 и целый ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта. Вес устройства, как сообщается, составит 163 г.

Также упоминается «долговечная» аккумуляторная батарея, которая обеспечит бесперебойную автономную работу в течение дня, хотя точные её характеристики не сообщаются. В предыдущих утечках говорилось, что в связи с ультратонким корпусом ёмкость аккумулятора Galaxy S25 Edge будет весьма скромной, достигая около 3900 мА·ч. Также совсем недавно Samsung случайно опубликовала цены смартфона, стартующие от 1200 долларов.

Официальный анонс смартфона Samsung Galaxy S25 Edge ожидается 13 мая, тогда как в продажу новинка должна поступить с 23 мая.