Смартфон Vivo Y300 GT получит OLED-дисплей 144 Гц и зарядку 90 Вт

Компания Vivo готовится расширить линейку смартфонов Y300 в Китае. В неё уже входят несколько моделей, такие как Y300, Y300+, Y300i, Y300t и Y300 Pro+. Теперь бренд готов 9 мая представить Y300 GT и уже начал принимать предварительные заказы.

Подтверждено, что устройство получит процессор Dimensity 8400 и аккумулятор ёмкостью 7620 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 80 Вт. Смартфон представлен в чёрном и золотом цветах.

Vivo Y300 GT станет преемником прошлогоднего Vivo Y200 GT. Этот аппарат на Snapdragon 7 Gen 3 был переименованной версией iQOO Z9 5G. Y300 GT, похоже, является переименованной версией iQOO Z10 Turbo, недавно дебютировавшего в Китае.

Учитывая, что Y300 GT может быть переименованным Z10 Turbo, он имеет шансы получить плоский дисплей OLED с диагональю 6,78 дюйма, разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц. Устройство на Dimensity 8400 может поставляться с оперативной памятью LPDDR5x объёмом до 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 объёмом до 512 ГБ.

Y300 GT будет оснащён аккумулятором ёмкостью 7620 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 90 Вт. Для фотосъёмки он может получить фронтальную камеру на 16 Мп и двойную основную камеру 50 Мп + 2 Мп.