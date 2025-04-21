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Vivo X200s выходит с чипом Dimensity 9400 Plus и тремя камерами
Смартфон Vivo X200s получил экран 120 Гц, чип Dimensity 9400 Plus и батарею 6200 мАч

В понедельник компания Vivo представила в Китае новый флагманский смартфон — X200s. Он работает на только что анонсированном чипе Dimensity 9400 Plus от MediaTek и предлагает характеристики, полностью соответствующие флагманам 2025 года.

Спереди у X200s установлен плоский дисплей OLED с диагональю 6,67 дюйма, произведённый компанией BOE. Это экран с разрешением 1,5K (2800×1260), частотой обновления 120 Гц, ШИМ-регулировкой на 2160 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Панель остаётся плоской с минимальными рамками со всех сторон.

Dimensity 9400 Plus представляет собой разогнанную версию обычного Dimensity 9400 с улучшением производительности в задачах Agentic AI на 20%. В паре с ним используются оперативная память LPDDR5x и хранилище UFS 4.1, с конфигурациями до 16 ГБ и 1 ТБ.

Ёмкость аккумулятора составляет 6200 мАч, поддерживаются проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная — 40 Вт. Как и в других смартфонах серии X200, используется архитектура батареи с двумя ячейками.

Конфигурация камер тоже знакома. На задней панели установлен сенсор Sony IMX921 на 50 Мп с оптической стабилизацией и фирменной цветопередачей VCS 2.0 от Vivo. К нему добавлены сверхширокоугольная камера на 50 Мп (Samsung JN1) и перископ-объектив на 50 Мп (IMX882) с 3-кратным оптическим зумом и OIS. Фронтальная камера — 32 Мп (Samsung S5KKD1), стандарт для топовых моделей Vivo.

X200s поставляется с Android 15 и оболочкой OriginOS 5. Сканер отпечатков — ультразвуковой, внутри экрана. Также в смартфоне есть лазерный автофокус, стереодинамики и защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69.

Смартфон поддерживает Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, ИК-передатчик и линейный вибромотор по оси X. Vivo также рекламирует функцию «связи без сети на уровне километра» — инновацию, позволяющую соединяться на расстоянии нескольких километров без использования сотовой сети. Вероятнее всего, она будет работать только в Китае.

Размеры X200s составляют 160,1×74,29×7,99 мм, масса — 203 г или 205 г в зависимости от цвета. Смартфон будет доступен в четырёх вариантах: светло-фиолетовом, мятном, белом и чёрном.

Vivo X200s доступен в пяти конфигурациях памяти, начиная с 4199 юаней:

  • 12 ГБ + 256 ГБ: 4199 юаней ($575)
  • 16 ГБ + 256 ГБ: 4399 юаней ($600)
  • 12 ГБ + 512 ГБ: 4699 юаней ($645)
  • 16 ГБ + 512 ГБ: 4999 юаней ($685)
  • 16 ГБ + 1 ТБ: 5499 юаней ($755)

В данный момент X200s ограничен китайским рынком, и пока неясно, появится ли он за пределами Китая. Учитывая недавнюю стратегию Vivo, международный релиз не гарантирован.

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#смартфоны #vivo
Источник: gizmochina.com
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