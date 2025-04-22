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Vivo представляет смарт-часы Watch 5 с автономностью до 22 дней
Смарт-часы Vivo Watch 5 получили ИИ-тренера, NFC и защиту 5ATM

Вместе с новыми смартфонами серии X200 и парой планшетов компания Vivo представила в Китае новые смарт-часы под названием Watch 5. Это постепенное обновление модели Watch 3 с улучшениями в дизайне, отслеживании активности и данных о здоровье.

По внешнему виду изменений немного. Watch 5 сохраняют привычный круглый корпус и оснащаются изогнутым AMOLED-дисплеем диагональю 1,43 дюйма с частотой обновления 60 Гц и яркостью до 1500 нит.

Часы доступны в чёрном Night Black и белом Moonlight White цветах с корпусами из алюминиевого сплава или нержавеющей стали и весят всего 32 г без ремешка. Это небольшое, но заметное уменьшение по сравнению с 35 г у предыдущей модели. Пользователи могут выбрать силиконовый или кожаный ремешок.

В этом году часы работают на BlueOS 2.0 с несколькими новыми программными функциями. В частности, появился ИИ-тренер, который отслеживает осанку при беге, эффективность и даже предлагает планы тренировок для сжигания жира на основе пульса в реальном времени.

Vivo также заявляет о более полном наборе функций отслеживания здоровья, включая круглосуточный мониторинг пульса, уровня кислорода в крови, стресса, сна и даже участие в исследованиях артериального давления и здоровья сердца.

Как и в Watch 3, здесь нет полноценной операционной системы. Есть функциональный магазин приложений, но поддержка сторонних программ ограничена. Тем не менее реализованы основные функции: звонки по Bluetooth, управление музыкой, уведомления. Также есть поддержка NFC для оплаты, GPS для трекинга на улице и защита от воды по стандарту 5ATM.

Одним из главных преимуществ стала автономность. Vivo утверждает, что Watch 5 способны проработать до 22 дней в режиме Bluetooth при повседневном использовании благодаря более эффективному управлению питанием. Также появилась функция AI Smart Window, которая отображает наиболее нужную информацию в зависимости от сценариев использования.

Watch 5 совместимы с устройствами на Android и iOS, что встречается не всегда в сегменте смарт-часов. В Китае также поддерживается WeChat прямо на часах.

Цена Vivo Watch 5 составляет 799 юаней (около $109) за вариант с силиконовым ремешком и 999 юаней (примерно $136) за версию с кожаным ремешком. Предзаказы уже открыты, а официальные продажи стартуют с 29 апреля. О международной доступности пока ничего не сообщается.

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#vivo #смарт-часы
Источник: gizmochina.com
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