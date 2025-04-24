Утечка раскрывает характеристики Vivo S30 Pro Mini с OLED-экраном, двойной камерой и зарядкой 90 Вт

Ожидается, что компания Vivo представит в мае в Китае преемников моделей Vivo S20 и S20 Pro, дебютировавших в декабре 2024 года. По неофициальной информации следует ожидать, что новинки получат наименование S30, а не S21, а сама линейка получит не только «полноразмерную» модель, но и компактную версию. Последняя, как утверждают неофициальные источники, станет доступной альтернативой Vivo X200 Pro Mini, который вышел в прошлом году по цене 4699 юаней (~$645). Инсайдер Digital Chat Station опубликовал пост на Weibo, раскрыв ключевые детали устройства, предположительно являющегося Vivo S30 Pro Mini.

Согласно утечке, предполагаемый смартфон будет оснащён плоским экраном диагональю 6,31 дюйма с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1,5K — 2640 × 1216 пикселей. Ранее инсайдер сообщал, что устройство получит панель LTPO OLED.

«Сердцем» Vivo S30 Pro Mini должен стать анонсированный на днях Dimensity 9400e. Будет установлена большая батарея с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт. Для селфи и видеозвонков аппарат получит фронтальную камеру на 50 Мп. Основная камера на задней панели будет состоять из модуля на 50 Мп и телеобъектива на 50 Мп.

Как уже говорилось, ожидается, что Vivo S30 Pro Mini дебютирует в мае. Стандартная модель S30, которая, как предполагается, выйдет одновременно с ним, должна получить 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и новый чип Snapdragon 7 Gen 4.