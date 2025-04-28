Новые кадры Battlefield 6 раскрывают детали разрушений и особенности игрового процесса

Новые попавшие в интернет кадры игры Battlefield 6 дают новый взгляд на впечатляющие элементы разрушения в новой части серии, наземные транспортные средства, огромные карты и многое другое. Кадры были записаны во время недавнего альфа-тестирования, проведённого в новой тестовой среде Battlefield Labs. Механика разрушений выглядит довольно впечатляюще, как и игровой процесс с реактивными самолётами на карте, которая выглядит просто огромной.

Разрушаемые элементы всегда были важной частью Battlefield. Будут они важны и в ещё не анонсированной Battlefield 6. Ранее в этом месяце команда разработчиков предоставила обновлённую информацию, заявив, что их цели по разрушениям «сосредоточены на добавлении глубины игрового процесса, позволяя изменять окружение и превращать его в тактическое преимущество».

Как показано в новых кадрах игрового процесса, разрушения разрабатываются с использованием легко узнаваемого визуального и звукового языка, который позволит игрокам сразу понять, что можно разрушить и изменить, создавая интуитивно понятную и вознаграждающую среду, которую игроки смогут легко адаптировать.

Battlefield 6 в настоящее время находится в разработке для неопределённых платформ. Дата выхода пока не подтверждена.