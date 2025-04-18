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Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Создатели новой Battlefield рассказали о разрушаемом окружении и его роли в игровом процессе
Этой теме посвящён целый выпуск.

Разрушаемое окружение в видеоиграх уже не одно десятилетие является темой бурных обсуждений. С одной стороны, данный аспект игрового процесса добавляет реалистичности. С другой стороны, разрушаемое окружение требует дополнительных вычислительных ресурсов как на стороне сервера, так и на стороне клиента, ведь положение условных отвалившихся кусков зданий должно быть одинаковым для всех. Наконец, избыточная разрушаемость по мере затягивания матча превращает поле боя в выжженную землю, на которой исчезает всяческая тактика и сильно ограничиваются геймплейные возможности.

Впрочем, в следующей Battlefield разрушаемому окружению будет уделено должное внимание, и сегодня разработчики будущего шутера посвятили этой теме целый информационный выпуск.

Из опубликованной разработчиками информации следует, что новая Battlefield порадует игроков высокой разрушаемостью окружения, которая будет следовать определённой философии и соответствовать идее создания дополнительных геймплейных возможностей и повышения гибкости игрового процесса.

Так, в следующем проекте серии игроки смогут использовать разрушаемое окружение для пробивания новых путей к объекту, быстрого уничтожения засевших, например, в здании групп противников, а также для создания искусственных препятствий, которые можно применять в том числе в качестве укрытий.

У крупных игровых объектов будет своеобразный запас прочности, а разрушаться они будут по законам физики: сначала навесные конструкции, затем каркас. Сломать можно будет не всё: разрушаемые объекты будут иметь что-то вроде визуальных подсказок, а также будут издавать отличные от других объектов звуки при попадании.

Новая Battlefield, у которой пока нет ни цифрового индекса, ни подзаголовка, пока проходит этап закрытых тестирований в рамках системы Battlefield Labs. Игра должна выйти в этом финансовом году — до апреля 2026 года. Обычно игры серии Battlefield выходят осенью, так что ориентировочно на эту осень и нужно рассчитывать. Если, конечно, Electronic Arts не решит уступить это релизное окно Grand Theft Auto VI, конкуренции с которой опасаются (и совершенно не важно, обоснованно или нет) многие разработчики и издатели.

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#electronic arts #dice #battlefield #criterion games #battlefield 6 #ripple effect
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