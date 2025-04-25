Выручка от рекламы YouTube и Google Cloud обеспечила рост Alphabet в 1-м квартале 2025 года

24 апреля Alphabet, материнская компания Google, объявила о результатах работы за первый квартал года. Выручка компании превысила ожидания и увеличилась на 12% по сравнению с прошлым годом, составив $90,2 млрд, согласно её отчёту о доходах.

Это число больше, чем ожидали аналитики ($89,12 млрд). Если не учитывать валютные колебания, доходы компании на самом деле выросли на 14%.

Дивиденды Alphabet (регулярные денежные выплаты акционерам) увеличились на 5%, и теперь каждая акция будет получать по $0,21 за квартал. Акции Google также подорожали на 2,38% после закрытия рынка этим вечером. Чистая прибыль компании увеличилась на 46%, составив $34,54 млрд.

«Мы довольны нашими сильными результатами за 1-й квартал, которые отражают здоровый рост и динамику во всех аспектах бизнеса. Основа этого роста — наш уникальный подход полного стека к ИИ», — сказал генеральный директор Сундар Пичаи.

Все основные продукты компании показали общий рост выручки. В первую очередь, в отчёте о доходах за 1-й квартал было указано, что доходы от рекламы на YouTube составили $8,93 млрд, а общая выручка от рекламы составила $66,89 млрд. Это на 8,4% больше по сравнению с тем же кварталом прошлого года, согласно CNBC.

Поисковая система Google принесла $50,7 млрд, что больше по сравнению с $46,16 млрд в 2024 году. «Поиск продолжает показывать сильный рост, который поддерживается такими функциями, как AI Overviews, которые теперь используют 1,5 млрд пользователей в месяц».

Google Cloud также привлёк внимание в этом квартале, с ростом выручки на 28% до $12,3 млрд. Согласно отчёту, это было обусловлено основными облачными сервисами компании, инфраструктурой AI и новыми решениями на основе ИИ.

Функция AI Overviews, которая предоставляет краткое резюме поисковых запросов, привлекла «более 1,5 млрд пользователей в месяц, и мы в восторге от положительных первых реакций на AI-режим».

Во время отчёта был задан вопрос о продолжающемся судебном процессе с Министерством юстиции США. Было раскрыто, что у Gemini 35 млн ежедневных пользователей, в то время как у ChatGPT их 122,58 млн.

Предприятия Alphabet, не связанные с продуктами Google, показали снижение выручки в этом квартале. Этот сегмент принёс $450 млн выручки, что значительно меньше по сравнению с $495 миллионами, которые он заработал в 1-м квартале прошлого года.