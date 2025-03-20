Компания объясняет свою просьбу тем, что судебное извещение было получено в канун Рождества, который отмечают католики. В связи с этим, Google LLC 25 и 26 декабря прошлого года не работала.

Напомним, компанию приговорили к штрафу 8 миллиардов рублей за то, что она не внесла платежи по предыдущим взысканиям. В ноябре ее оштрафовали почти на 4 миллиона рублей за то, что она не удалила запрещенный на территории России контент. По состоянию на декабрь прошлого года штраф Google российским телеканалам за блокировку страниц на YouTube оценивался в 8 ундециллионов рублей. Однако в Alphabet (материнской компании Google) не сообщили в финансовых документах акционерам о сложившейся ситуации, что выглядит подозрительно.

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В Чертановском суде Москвы признали недопустимыми доказательства, которые строились на том, что извещение было получено в канун рождества. Праздник проводится 25 декабря, получается, его канун приходится на 24 декабря. 27 декабря, день составления протокола, был рабочим как в РФ, так и в США. На этом основании просьба технологического гиганта была отклонена, компания должна выплатить штраф.



