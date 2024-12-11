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Google может начать увольнения уже в январе
Планка увольнений в Google вырастет

Сотрудники Google обеспокоены, что могут быть уволены в следующем году. Компания якобы увеличила целевой процент увольнений для сотрудников с наихудшими показателями. Об этом сказано в неподтверждённых сообщениях на внутреннем форуме. По словам участников, менеджеры одной из крупнейших технологических компаний мира ужесточили критерии увольнений, даже несмотря на рост производительности инженеров Google.

Как и конкурирующая Microsoft, Google столкнулась с трудностями в достижении таких же успехов на фондовом рынке, как у лидеров отрасли в 2024 году. Виноваты нападки регуляторов на поисковый бизнес. Эти сообщения появились после телефонной конференции по итогам третьего квартала компании Alphabet. В её ходе финансовый директор Анат Ашкенази заявила, что хотела бы дополнительно оптимизировать структуру расходов компании.

Материнская компания Alphabet получает большую часть доходов от своего поискового и рекламного бизнеса, которые доминируют в отрасли. В связи с этим, поскольку компания вовлечена в судебные разбирательства с Министерством юстиции США, инвесторы относятся с осторожностью к вложению средств в её акции. Проблемы с акциями также связаны с тем, что инвестиции в искусственный интеллект на ранних стадиях сосредоточены на поставщиках оборудования, таких как Nvidia.

Хотя прибыль Alphabet за третий квартал превысила прогнозы аналитиков по доходам, прибыли и продажам в основных бизнес-направлениях, она также показала $13,72 млрд затрат на привлечение трафика. Этот показатель оказался выше прогнозов аналитиков в $13,53 млрд, несмотря на то, что доходы от рекламы выросли на 10 % в годовом выражении, а доходы от поиска увеличились на 12,3 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сообщении на онлайн-форуме Team Blind утверждается, что Google начнёт увольнения сотрудников в январе. По словам автора сообщения, компания увеличила «нижние уровни» с 8 % до 10 %. Эти уровни относятся к низкоэффективным сотрудникам, которые могут быть уволены. Сотрудник Google считает, что, поскольку производительность компании выросла до «в среднем 500 изменений кода в год», найти таких низкоэффективных сотрудников стало проще, чем раньше.

#google
Источник: wccftech.com
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