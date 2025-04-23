Intel намеревается сократить 20% персонала под руководством нового CEO. Это более 21 000 сотрудников

Аналитик Си Джей Мьюз из Cantor Fitzgerald на этой неделе отметил, что видит у Intel «агрессивное сокращение расходов» и «большее чувство срочности и целеустремлённости» теперь, когда у руля компании стоит Лип-Бу Тан. Похоже, мы вот-вот станем свидетелями первого значительного шага по экономии от нового CEO.

Bloomberg сообщает, что Intel на этой неделе объявит о планах сократить штат на 20%. Согласно подсчётам Trading Economics, в конце 2024 года у Intel было 108900 сотрудников. Следовательно, предполагаемые увольнения затронут более 21000 человек.

Эта новость появилась на фоне подготовки Intel к объявлению результатов за первый квартал 2025 года, что может произойти уже на следующей неделе. Это будет первое подобное событие под руководством Лип-Бу Тана.

Это не первый раз, когда финансовые СМИ сообщают о планах Intel по сокращению штата за последние месяцы. Подобный отчёт от Bloomberg появился ещё в июле 2024 года, когда сообщалось о планах уволить 10000 сотрудников. Тем не менее, общий штат Intel сохранялся на уровне около 110000 в течение последних месяцев.

Под руководством предыдущего CEO, Пэта Гелсингера, Intel разработала амбициозный план сокращения расходов на сумму $10 млрд. Пока неясно, вписывается ли предполагаемое новое сокращение штата на 20% в рамки стратегии Гелсингера или же это полностью новое направление от Лип-Бу Тана.

Если увольнения действительно состоятся на этой неделе, это станет бычьим сигналом для аналитиков Cantor Fitzgerald, которые также положительно оценивают предстоящий Intel Foundry Day 29 апреля и возможные новости о совместном предприятии.

Акции Intel выросли на 2% на послеторговой сессии, после роста примерно на 4% в основной торговый день. С начала года акции в целом не изменились, отыграв часть серьёзных потерь марта и начала апреля.