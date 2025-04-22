Intel заключила соглашение с TSMC на производство 2-нанометровых компонентов для процессоров Nova Lake. Компания продолжает стратегию использования внешних и собственных производственных мощностей.

Intel приняла стратегически важное решение, разместив заказ на производство 2-нанометровых компонентов для процессоров Nova Lake у тайваньской TSMC. Становится понятно, что компания продолжает политику "двойного источника", сочетая внешние заказы с использованием собственных производственных мощностей.

Новые процессоры Nova Lake, предназначенные для настольных компьютеров, будут выпускаться по передовому 2-нм техпроцессу TSMC. При этом Intel не отказывается от собственной технологии 18A, которую планирует применять для других продуктов, включая SoC Panther Lake и процессоры Xeon Clearwater Forest.

Решение обратиться к TSMC отражает прагматичный подход Intel. Руководство компании неоднократно заявляло, что будет использовать лучшие доступные производственные технологии, независимо от их происхождения, чтобы соответствовать ожиданиям потребителей. Это особенно важно в условиях жесткой конкуренции на рынке процессоров.

2-нм технология TSMC пользуется высоким спросом среди технологических гигантов. Ранее о планах использовать этот техпроцесс объявили Apple для чипов A20 в iPhone 18 и AMD для процессоров EPYC шестого поколения. Переход на более тонкие нормы производства неизбежно ведет к росту затрат, особенно с учетом текущей нестабильности в цепочках поставок.

Для Intel сотрудничество с TSMC представляет собой баланс между использованием передовых внешних мощностей и развитием собственного производства. Хотя компания не будет полагаться исключительно на Intel Foundry для флагманских продуктов, она продолжает инвестировать в собственные технологии. Успех этой стратегии во многом будет зависеть от характеристик будущих процессоров, включая Panther Lake.