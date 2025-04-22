Компания перечислила, какие изменения вносит 200S Boost.

Intel официально представила 200S Boost: «профиль разгона, разработанный для разблокированных процессоров Intel Core Ultra серии 200S в сочетании с совместимыми материнскими платами Intel Z890 и соответствующими модулями памяти Intel XMP (DIMM)». Компания подтвердила, что активация профиля не аннулирует гарантию на процессор, объяснила, какие именно изменения вносит 200S Boost, и назвала совместимое оборудование.

Источник изображения: Intel

Опубликованная ранее информация подтвердилась: активация 200S Boost влияет на тактовую частоту шины подкомпонентов Fabric (SoC Tile/NGU), интерфейса межсоединения «плиток» D2D (Die-to-Die), контроллер оперативной памяти и саму память. Частоты шин могут повышаться до 3,2 ГГц, а скорость оперативной памяти до 8000 МТ/с. При этом напряжение VccSA ограничивается показателем 1,2 В; VDD, VDD2 и VDDQ показателем 1,4 В. Как только один из параметров изменяется вручную, профиль деактивируется, а ручной разгон приводит к потере гарантии, пишет ComputerBase.

Источник изображения: Intel

Intel перечисляет материнские платы и комплекты оперативной памяти, которые были протестированы с профилями 200S Boost, отмечая, что этот список не исчерпывающий, совместимых плат и комплектов больше, например, компания GIGABYTE объявила о совместимости с профилем 200S Boost всех своих плат с чипсетом Intel Z890. Но, что интересно, Intel не гарантирует стабильность после включения 200S Boost, отмечая, что на успешность разгона влияет множество факторов и не все платы с памятью могут быть рассчитаны на работу с параметрами профиля 200S Boost: «пользователи могут столкнуться с нестабильностью системы, пока разгон не будет отменен». В частности, профили не поддерживают конфигурации с двумя модулями оперативной памяти на канал и модули с напряжением более 1,4 В.

Источник изображения: Intel

Гарантия Intel распространяется только на процессоры в упаковке, т. е. «коробочные» версии процессоров. Версии процессоров без упаковки, так называемые OEM, поставляются сборщикам готовых систем, и гарантийные обязательства в данном случае исполняет сборщик компьютера. Больше подробностей можно узнать в официальной новости на сайте Intel.

Источник изображения: Intel

Также представители Intel подробнее объяснили журналистам ComputerBase отличия программ 200S Boost и Intel Performance Optimization: «Пилотная программа Intel Performance Optimization — это специфическое для Китайской Народной Республики (КНР) сотрудничество между Intel, партнёрами и участвующими системными интеграторами, ориентированное на потребителей-энтузиастов в сегменте хай-энд. В рамках программы Intel и системные интеграторы тесно сотрудничают, чтобы максимизировать производительность системы без ущерба для надёжности, при этом интеграторы несут ответственность за гарантию и обслуживание системы.

Это стало возможным благодаря надёжному контролю качества, который Intel и системные интеграторы могут обеспечить на протяжении всего процесса создания и проверки системы».