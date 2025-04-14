Vivo Watch 5 получат мониторинг сердца и ИИ-тренера для бега

Компания Vivo официально представит умные часы Watch 5 уже 21 апреля. Это случится одновременно с анонсом флагманских смартфонов X200 Ultra, X200s, планшета Pad 5 Pro и других новинок. Накануне презентации компания раскрыла ключевые улучшения, которые отличают Watch 5 от предыдущей модели, Vivo Watch 3.

Главным обновлением стало увеличение автономности. Vivo Watch 5 смогут проработать до 22 дней без подзарядки, что существенно больше по сравнению с 16 днями у Watch 3. Это стало возможным благодаря отказу от Wear OS в пользу фирменной системы Blue River, которая потребляет значительно меньше энергии.

Часы также получили расширенные функции мониторинга здоровья. Watch 5 смогут проводить быструю 30-секундную оценку риска аритмии и других сердечных нарушений. Кроме того, они поддерживают измерение артериального давления — полезная функция для повседневного контроля самочувствия.

Также в новинке появится ИИ-помощник для бега. Хотя подробностей о работе этой функции пока немного, предполагается, что она будет помогать улучшать технику и эффективность бега с помощью рекомендаций в реальном времени.

Для сравнения, Vivo Watch 3 оснащены AMOLED-дисплеем диагональю 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей, вращающейся короной и работают под управлением BlueOS. Устройство предлагает расширенный набор функций отслеживания здоровья: 8-канальный датчик пульса, 16-канальный SpO₂, контроль стресса и сна, а также свыше 100 спортивных режимов. Среди прочих возможностей — звонки по Bluetooth, управление музыкой, NFC-доступ и управление жестами. Вес часов составляет 36 г, а автономность — до 16 дней в режиме Bluetooth.