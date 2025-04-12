Vivo X200 Ultra станет самым быстрым смартфоном Vivo

Самый производительный смартфон от Vivo этого года будет официально представлен 21 апреля. Акцент в нём сделан на возможностях камер. X200 Ultra оснащён камерой-перископом с разрешением 200 Мп и съёмным телеобъективом 200 мм.

Компания уже подтвердила многие из этих характеристик, но теперь она раскрывает немного больше информации о том, что ожидать. Как и предполагалось, X200 Ultra будет работать на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Кроме того, Vivo использует собственные чипы VS1 и V3+ для предварительной и последующей обработки изображений и видео.

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Спереди находится экран 2K Zeiss Master Color с технологией круговой поляризации. Размер экрана не был раскрыт, но по слухам, он составляет 6,82 дюйма. Он защищён Armous Glass, а биометрическая аутентификация осуществляется с помощью ультразвукового 3D-датчика отпечатков пальцев.

Смартфон обладает батареей ёмкостью 6000 мАч, поддерживающей проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку на 40 Вт. Также предусмотрена поддержка обходной зарядки. Эта технология позволяет подавать питание напрямую на внутренние компоненты телефона, минуя батарею; это помогает контролировать температуру во время длительных игровых сессий или других ресурсоёмких задач. Всё это упаковано в корпус толщиной 8,69 мм.

X200 Ultra будет доступен в красном, чёрном и серебристом цветах. Последний имеет полосатый дизайн на задней панели для улучшенного захвата. Другие особенности включают водонепроницаемость по стандартам IP68/69 и поддержку службы коротких сообщений Beidou-3 для топовых конфигураций.

Vivo выпустит X200 Ultra одновременно с множеством других продуктов. В список входят доступный флагман X200s, два планшета и умные часы.