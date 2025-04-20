Глава Mazda подтвердил интерес к пикапу для США и спортивному седану с новым двигателем

В интервью Car and Driver генеральный директор автопроизводителя Mazda Масаиро Моро сказал, что компания получила запросы от своих аналитических партнёров на создание небольшого пикапа. Моро признаёт, что у Mazda есть проблема с этим запросом — у неё нет платформы для пикапа. Последний раз Mazda продавала пикап в США в 2009 году, и даже тогда серия B представляла собой переименованные пикапы Ford Ranger. С тех пор прошло более 15 лет, но Моро всё ещё открыт к использованию прежней стратегии.

«Мы могли бы сотрудничать с другими автопроизводителями, чтобы получить его. Пикапы хороши для многих людей. Наше покрытие всего рынка составляет лишь 50%, потому что у нас нет пикапа. Сейчас подходящее время подумать о будущем модельном ряду».

Это не значит, что у Mazda сейчас вообще нет пикапа. У неё есть Mazda BT-50, продающийся в Австралии и некоторых частях Азии как пикап среднего размера, конкурирующий с Ford Ranger, Toyota Hilux и Isuzu D-Max. Однако BT-50 на базе D-Max больше напоминает Isuzu, чем Mazda, ведь только дизайн принадлежит компании из Хиросимы.

Если Mazda действительно серьёзно настроена вернуться в сегмент пикапов в США, то производство должно быть организовано в самих США. Это должно быть реализовано в духе партнёрства Hyundai и GM при создании американского пикапа.

Моро интересуется не только выпуском небольшого пикапа. Японский топ-менеджер также хочет предложить спортивный седан — сегмент, который, по его мнению, сократился, но по-прежнему популярен у фанатов. «У нас есть действительно красивый концепт. У нас уже есть эта идея. Мы можем установить шестицилиндровый двигатель, но рыночные перспективы всё ещё вызывают сомнения», — сказал Моро в интервью C&D.

С учётом того, что Mazda вот-вот представит свой новый двигатель внутреннего сгорания в следующем поколении CX-5, здесь может быть множество вариантов. Бензиновый двигатель SkyActiv-Z выглядит многообещающе, и после выхода четырёхцилиндровой версии планируется выпуск рядного шестицилиндрового мотора. Более конкретные детали станут известны позже.