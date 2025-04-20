Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Mazda рассматривает выпуск нового пикапа для США
Глава Mazda подтвердил интерес к пикапу для США и спортивному седану с новым двигателем

В интервью Car and Driver генеральный директор автопроизводителя Mazda Масаиро Моро сказал, что компания получила запросы от своих аналитических партнёров на создание небольшого пикапа. Моро признаёт, что у Mazda есть проблема с этим запросом — у неё нет платформы для пикапа. Последний раз Mazda продавала пикап в США в 2009 году, и даже тогда серия B представляла собой переименованные пикапы Ford Ranger. С тех пор прошло более 15 лет, но Моро всё ещё открыт к использованию прежней стратегии.

«Мы могли бы сотрудничать с другими автопроизводителями, чтобы получить его. Пикапы хороши для многих людей. Наше покрытие всего рынка составляет лишь 50%, потому что у нас нет пикапа. Сейчас подходящее время подумать о будущем модельном ряду».

Это не значит, что у Mazda сейчас вообще нет пикапа. У неё есть Mazda BT-50, продающийся в Австралии и некоторых частях Азии как пикап среднего размера, конкурирующий с Ford Ranger, Toyota Hilux и Isuzu D-Max. Однако BT-50 на базе D-Max больше напоминает Isuzu, чем Mazda, ведь только дизайн принадлежит компании из Хиросимы.

Если Mazda действительно серьёзно настроена вернуться в сегмент пикапов в США, то производство должно быть организовано в самих США. Это должно быть реализовано в духе партнёрства Hyundai и GM при создании американского пикапа.

Моро интересуется не только выпуском небольшого пикапа. Японский топ-менеджер также хочет предложить спортивный седан — сегмент, который, по его мнению, сократился, но по-прежнему популярен у фанатов. «У нас есть действительно красивый концепт. У нас уже есть эта идея. Мы можем установить шестицилиндровый двигатель, но рыночные перспективы всё ещё вызывают сомнения», — сказал Моро в интервью C&D.

С учётом того, что Mazda вот-вот представит свой новый двигатель внутреннего сгорания в следующем поколении CX-5, здесь может быть множество вариантов. Бензиновый двигатель SkyActiv-Z выглядит многообещающе, и после выхода четырёхцилиндровой версии планируется выпуск рядного шестицилиндрового мотора. Более конкретные детали станут известны позже.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#автомобили #mazda
Источник: carbuzz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Спутниковые снимки подтвердили прибытие истребителей Су-35 в Алжир
+
Новый графический драйвер Geforce 576.02 имеет серьезные ошибки считывания температуры GPU
98
Geforce RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti предлагаются на уровне рекомендованной розничной цены или ниже
3
Энтузиаст создал самодельный лидар на базе Raspberry Pi
+
Haval Xiaolong Max PHEV второго поколения получил 16 000 заказов за первые сутки после запуска
+
В России запустили линию по импортозамещению универсальных цифровых осциллографов
+
Handelsblatt: Германия заблокировала поставки истребителей Eurofighter в Турцию
+
Intel Core Ultra 400 (Nova Lake) получает новый сокет LGA-1954
13
WD запустила масштабную программу извлечения редкоземельных элементов из жёстких дисков
+
Ученые предполагают, что нашли живой организм, способный выжить на Марсе
3
Китай объявил об открытии запасов высокочистого кварца, что может снизить его зависимость от США
+
Новый монитор Redmi с поддержкой Mini LED и HDR 1000 поступит в продажу 24 апреля
+
В Китае создали безопасную батарею, выдерживающую 2000 перезарядок
+
Sapphire представила материнскую плату A620AM PULSE WIFI с мощным VRM
+
AOC выпустила новый 27-дюймовый игровой монитор Q27G40XMN с частотой 180 Гц
+
Драйвер GeForce Game Ready 576.02 повышает производительность видеокарт RTX 50 и RTX 40 до 7,5%
2
EA показала разрушаемость окружения в новом Battlefield — механики вернулись к классике
6
Блогер сравнил графику оригинальной The Elder Scrolls IV Oblivion с утечками скриншотов из ремастера
5
Microsoft вновь пытается убедить пользователей Windows 10 перейти на ПК с поддержкой TPM 2.0
6
Yle: Финляндия засекречивает поставки оружия Украине и Израилю
5

Популярные статьи

Платный онлайн на PlayStation 5 — альтернатива читерам или грабёж по подписке
14

Сейчас обсуждают

Евгений Тетерин
21:48
Ты долбаёб?
Новый графический драйвер Geforce 576.02 имеет серьезные ошибки считывания температуры GPU
Маэстро
21:42
Попиус или как ты там Ёпиус, всё я понял. Иди лучше Вежливого (Трусонюха) окучивай, он под ником Евгений Малышко околачивается, у него дыра внезапно образовалась. https://overclockers.ru/blog/Globa...
Новый графический драйвер Geforce 576.02 имеет серьезные ошибки считывания температуры GPU
Родион Вестов
21:34
е-мобили строил чисто ради пиара ваш оппозиционный вася точнее миша прохоров. А тут контора серьезная, планетарного уровня, Росатом.
Разработчики «русской Tesla» дают гарантию на автомобиль «Атом» 8 лет или 160 тыс. км
Родион Вестов
21:26
В любом случае очень интересные проект, за которым стоит одна из самых успешных российских корпораций. Это не москвич, хотя я и тут не против, пусть делают, даже так, лишь бы что-то делали. А вот Атом...
Разработчики «русской Tesla» дают гарантию на автомобиль «Атом» 8 лет или 160 тыс. км
Маэстро
21:25
Я за Фельдмаршала, он хороший мужик, несмотря на то что его жена выкинула на дачу с ежами.
В Запорожье полиция патрулирует город с помощью дронов
Маэстро
21:22
а тебя где ждут, в дурке?
«Газпром-медиа» объединит свои медиаактивы под флагом RuTube
Родион Вестов
21:20
Качественно до 2 мультов не сделают ни японцы ни немцы. Там одни батареи сколько стоить будут. Тут выбирать нужно. Хочешь народные "жигули", будет до 2 мультов с очередными криками про электрический т...
Разработчики «русской Tesla» дают гарантию на автомобиль «Атом» 8 лет или 160 тыс. км
Евгений Тетерин
21:19
По-моему только ты не понял
Новый графический драйвер Geforce 576.02 имеет серьезные ошибки считывания температуры GPU
Маэстро
21:18
и чё, обезьяна низкорослая с компутером?
«Газпром-медиа» объединит свои медиаактивы под флагом RuTube
Маэстро
21:07
У Рутуба без премиум подписки рекламы нет. А что в украине уже есть свой укротюб или горшки для детей-покакать стали производить ?
«Газпром-медиа» объединит свои медиаактивы под флагом RuTube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем