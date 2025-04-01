Mazda EZ-60 показали в 20-секундном видеоролике

Mazda и её китайский партнёр Changan Automobile опубликовали тизер предстоящего электрического кроссовера под названием EZ-60. Короткое видео делает акцент на аэродинамическом дизайне EZ-60. Как и его седан-собрат EZ-6, новый электромобиль должен быть одновременно привлекательным и эффективным в борьбе с сопротивлением воздуху. Changan Mazda не назвала точных сроков выхода EZ-60, который по профилю немного напоминает CX-30. Можно предположить, что он появится до конца года.

EZ-60 повторяет основные формы и размеры концепта Arata, представленного на Auto China 2024 в Пекине. Скорее всего, это означает, что чёткие линии дизайна Arata — футуристическая эволюция нынешней философии Kodo — дойдут до серийного производства с более острыми крыльями, скошенными порогами и наклонённой вперёд решёткой радиатора. Тизер Changan Mazda также раскрывает одну из ключевых особенностей Arata, перешедшую в серийный EZ-60: сквозную стойку D. Этот элемент дизайна помогает улучшить аэродинамику задней части автомобиля при движении, снижая сопротивление и подъёмную силу.

Это не единственная деталь, которая помогает EZ-60 бороться с потоком воздуха. Спереди расположена аэродинамическая вставка в верхней части решётки, которая направляет воздух в специальные выходные отверстия на капоте. Задача этой системы схожа с решениями, использованными в McLaren P1 или Maserati GranTurismo Folgore, где воздух перенаправляется через переднюю часть и к бокам, снижая подъёмную силу. Однако, в отличие от этих суперкаров, использующих аэродинамику для повышения производительности, EZ-60, скорее всего, получит реальную выгоду в виде увеличенного запаса хода и улучшенной энергоэффективности благодаря продуманному дизайну.

Как и Mazda EZ-6, EZ-60, вероятно, будет предлагаться с двумя вариантами силовой установки. Полностью электрическая версия, скорее всего, получит те же аккумуляторы на 56,1 и 68,8 кВт·ч, что и седан. Запас хода, вероятно, окажется немного ниже по сравнению с более низким и лёгким EZ-6, для которого Mazda заявляет 480 и 599 км по щедрой китайской системе CLTC. Помимо полностью электрической версии, EZ-60 также будет доступен с гибридной силовой установкой EREV (Extended-Range Electric Vehicle), в которой двигатель внутреннего сгорания используется исключительно в качестве генератора для подзарядки батареи. ДВС, вероятно, будет таким же, как у EZ-6, а именно 95-сильный бензиновый мотор объёмом 1,4 литра.

Как и седан EZ-6, продающийся в Европе под названием 6e, Mazda EZ-60, скорее всего, получит европейскую версию. Жители как Западной, так и Восточной Европы, вероятно, смогут купить этот кроссовер по привлекательной цене, когда он выйдет ближе к концу года — четырёхдверная Mazda EZ-6 в Китае стоит менее 185000 юаней (€17200), в то время как самая дешёвая Tesla Model 3 обойдётся минимум в 259000 юаней (€24100). Европейские цены пока не объявлены, но 6e может стоить дешевле Model 3 и Polestar 2. Если эта тенденция сохранится, китайская Mazda EZ-60 и европейская Mazda 60e предложат впечатляющую аэродинамику, гибкость в выборе силовой установки и привлекательный дизайн по цене ниже, чем у конкурентов в лице Tesla Model Y.