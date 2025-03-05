Mazda может готовиться к выпуску трёх электромобилей

Mazda6e станет шагом автопроизводителя Mazda в массовый сегмент электромобилей, выход за пределы MX-30, по крайней мере, в некоторых странах. Но это не первый электромобиль японского автопроизводителя и не последний. Mazda регистрирует товарные знаки в Европе и стремится получить названия, которые могут принадлежать трём новым электромобилям или хотя бы электрифицированным моделям. Они займут два ключевых сегмента для бренда, а одна модель займёт место одной из самых интересных моделей Mazda последних лет.

Для ряда брендов, включая Mazda, строчная буква e означает электрический. Впервые это название увидели у седана Mazda6e в начале года. Электрифицированный седан является версией EZ-6, продаваемой в Китае, с названием для Европы, которое чуть лучше вписывается в остальную линейку.

Заявки на товарные знаки в Европейском Союзе касаются новых названий Mazda 2e, Mazda 3e и CX-5e. Они показывают, что даже Mazda не знает, как называются её автомобили. Например, Mazda6e. Заявка EUIPO относится к названию «Mazda 6e» (на пробел между Mazda и 6). На потребительских сайтах Mazda для этого автомобиля используется название Mazda6e и Mazda6 e, но ни разу не используется Mazda 6e.

Mazda 2 — это субкомпактный автомобиль, который компания выпускает с 2002 года. Он продавался в США в виде хэтчбека и седана с 2010 по 2014 годы, до 2020 года продавался под марками Scion и Toyota Yaris iA, а затем просто как седан Yaris. Это будет электрическая версия.

Mazda 3 — уже знакомый автомобиль, как и кроссовер Mazda CX-5, который является самым продаваемым у Mazda. Хотя названия остаются прежними, предположительно, версии e будут новыми автомобилями, как и 6e, а не просто версиями существующих автомобилей с электрическим приводом.

Поскольку это Mazda, нельзя обойти слухи о роторном двигателе. На данный момент Mazda не анонсировала и не подтвердила эти автомобили. Маленький электромобиль MX-30 предлагает роторный двигатель-расширитель диапазона на некоторых рынках. Эта модель не использует название e. Mazda предлагает расширитель диапазона в EZ-6, на основе которого построен 6e, но это традиционный 1,5-литровый четырёхцилиндровый двигатель.

Mazda находится далеко не в первых рядах производителей электромобилей, предлагая в США только ограниченную модель MX-30. Автопроизводитель представил это как особенность, а не проблему. Ограниченный бюджет бренда означает, что ему нужно дождаться появления спроса, а не пытаться создать его, как это делают другие производители электромобилей. Как только Mazda начнёт выпускать электромобили, она может выпустить их много за очень короткий срок.