Только два автомобиля Mazda не получили наград за безопасность по итогам года

IIHS опубликовал список победителей наград Top Safety Pick и Top Safety Pick+ за год. Всего награды получили 48 моделей. Хотя Hyundai Motor Company может похвастаться наибольшим числом моделей среди всех компаний, они распределены между тремя разными брендами. Если считать автомобили под одним брендом, то победителем становится Mazda.

Mazda может похвастать восемью моделями с наградами. Более того, каждая из этих моделей получила высшую награду Top Safety Pick+. Некоторые награды стоило бы объединить, так как Mazda3 разделена по типу кузова, а CX-90 и CX-70 — по типу силовой установки. Однако IIHS тестировал их отдельно, и у некоторых автопроизводителей даже небольшие изменения могут привести к разным результатам. Например, Honda Civic хэтчбек получил более высокую награду, чем Civic седан. То же самое произошло с Rivian R1S SUV и пикапом R1T. Даже если считать по-другому, подавляющее большинство моделей Mazda всё равно обладают престижными наградами IIHS:

Mazda3 хэтчбек

Mazda3 седан

CX-30

CX-50

CX-70

CX-70 PHEV

CX-90

CX-90 PHEV

В списке отсутствуют две важные модели: CX-5 и MX-5 Miata. Несмотря на возраст, CX-5 остаётся самым продаваемым автомобилем бренда. В прошлом году было продано 134088 экземпляров, что составило 31,6% от всех продаж Mazda в США. Проблема CX-5 в том, что его система предотвращения фронтальных столкновений должна быть протестирована на способность предотвращать наезды на пешеходов. IIHS пока не дал оценки в этой категории. Если CX-5 получит рейтинг Acceptable или Good, он, вероятно, тоже получит награду Top Safety Pick+, так как его фары и результаты краш-тестов соответствуют критериям.

Mazda Miata во многом является настоящим флагманом бренда. Хотя это не самый дорогой или роскошный автомобиль, этот спорткар уже стал иконой и отражает стремление Mazda к удовольствию от вождения. Однако награду он не получает, и причина в том, что IIHS просто не тестировал Miata. У организации нет краш-тестов и рейтингов для этой модели. Поэтому, естественно, награды Miata не достаётся.