Состоялся релиз видеокарты средней ценовой категории Nvidia GeForce RTX 5060 Ti

Компания наконец перешла к более конкурентной и доступной 60-й серии видеокарт процессоров Blackwell RTX, начав с модели RTX 5060 Ti. Она сумела сохранить серию RTX 5060 в секрете до самого конца, из-за чего точная дата запуска оставалась предметом догадок. Однако теперь Nvidia официально представила RTX 5060 Ti, доступную в конфигурациях с 8 и 16 ГБ видеопамяти. Большинство позиций уже распродано из-за высокого спроса.

Одним из крупнейших продавцов в США стала Newegg, предложившая широкий выбор моделей RTX 5060 Ti от сторонних производителей. Однако ни одна из них не была представлена по рекомендованной цене. Это говорит о том, что цены выросли уже в день релиза. Вот список моделей RTX 5060 Ti на Newegg. Все они на момент публикации отсутствовали в наличии:

ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ — $419,99

ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti 8 ГБ — $419,99

ASUS Dual GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ — $479,99

ZOTAC Gaming GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ — $472,99

ASUS PRIME GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ — $479,99

Раз все указанные выше модели распроданы, это говорит либо о высоком спросе, либо о крайне ограниченных поставках. Последнее было бы в духе всей серии RTX 50.

Таким образом, приобрести RTX 5060 Ti в день релиза оказалось непросто. Тем не менее, предполагается, что ситуация с наличием будет лучше, чем у предыдущих моделей серии RTX 50.