Главный конкурент AMD тоже планирует наладить производство чипов в США.

Nvidia запускает масштабный проект по производству чипов для искусственного интеллекта и суперкомпьютеров в Техасе. Сумма инвестиций называется астрономическая — вплоть до 500 миллиардов долларов. Всё это происходит на фоне продолжающейся неразберихи с торговыми пошлинами Трампа, которые, вроде как, должны были вернуть былое величие Америке. И хотя сам Трамп то вводит, то отменяет эти пошлины, в Nvidia, похоже, решили, что рисковать не стоит и лучше инвестировать в экономику США прямо сейчас. Так что своим анонсом компания дает старт действительно мощному инфраструктурному и производственному рывку.

Но тут важно понимать: $500 миллиардов — это не единоразовая выплата, а общая сумма на ближайшие четыре года, причем вкладываться будет не только сама Nvidia, но и ее партнеры. Первые шаги уже сделаны: Nvidia начала выпускать свои чипы текущего поколения Blackwell на заводе тайваньского гиганта TSMC в Аризоне. Параллельно уже проектируют и будущие фабрики, которые займутся железом для ИИ-суперкомпьютеров. У себя в блоге Nvidia похвасталась сотрудничеством с целым рядом международных гигантов: Foxconn (да-да, те самые, что собирают iPhone), Wistron, Amkor и SPIL.

«Двигатели для мировой ИИ-инфраструктуры впервые в истории строятся в Соединенных Штатах, — не без гордости заявил основатель и босс Nvidia Дженсен Хуанг. — Американское производство поможет нам справиться с невероятным, постоянно растущим спросом на ИИ-чипы и суперкомпьютеры, укрепит наши цепочки поставок и сделает нас более устойчивыми к любым потрясениям».

Архитектура Nvidia Blackwell — мощная, эффективная и чрезвычайно востребованная на рынке. Фото: Nvidia Эти самые «гигаваттные ИИ-фабрики» (так их называет Nvidia, намекая на колоссальную мощность) скоро станут привычным делом, считают в компании. Мол, в ближайшие годы и сама Nvidia, и другие игроки рынка наштампуют их «десятки». За производство в Хьюстоне, как пишет CNBC, будет отвечать Foxconn, а за Даллас — Wistron. И хотя стройка еще даже не началась, Nvidia уверяет, что сможет запустить массовое производство на каждом объекте уже через 12-15 месяцев.

Впрочем, Nvidia тут не одинока в своем стремлении делать чипы в США. AMD тоже собирается производить свои серверные процессоры Epyc пятого поколения на том же заводе TSMC в Аризоне (об этом сообщил Yahoo Finance). Для AMD это будет впервые – обычно компания полагалась на мощности TSMC у себя на Тайване. Но, похоже, торговая война Трампа, которая сделала международную логистику полупроводников дорогим и нервным делом, заставила и AMD, и других искать способы обойти эту неопределенность, наладив производство поближе к дому.

Кстати, Apple тоже планирует производить часть своих новых процессоров на аризонском заводе.

В общем, пока администрация Трампа продолжает свою непредсказуемую игру с пошлинами на товары со всего мира, стоит ждать, что и другие компании последуют этому примеру. Бизнес будет стараться сделать свои цепочки поставок понадежнее: либо перенося производство в Штаты, либо активнее работая в странах с более стабильной и предсказуемой экономической политикой.