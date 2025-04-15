Компания поделилась результатами тестирования в ряде популярных игр, чтобы наглядно доказать: обе новинки способны обеспечить низкую задержку и при этом выжимать максимум кадров в секунду благодаря DLSS 4.

Nvidia наконец-то анонсировала долгожданные бюджетные модели — GeForce RTX 5060 Ti и RTX 5060. Старт продаж «титановой» версии запланирован на 16 апреля: рекомендованная цена 16-гигабайтной версии будет начинаться от 429 долларов (примерно 35 тысяч рублей по нынешнему курсу), а 8-гигабайтная — начинается 379 долларов (около 31 тысячи рублей). В мае к ним присоединится самая младшая в линейке, RTX 5060, со стартовым ценником в 299 долларов (≈25 тысяч рублей).

И это хорошие новости, ведь сейчас с видеокартами не всё просто: все выпущенные на данный момент видеокарты не особо упали в цене, а американские торговые пошлины на импорт из Китая только подливают масла в огонь, взвинчивая цены. На этом фоне Nvidia попытается удержать ценники на свои народные (ну, или почти народные) модели 5060 Ti и 5060 в разумных пределах – от 300 до 400 баксов.

Правда, есть и ложка дёгтя: многими любимые версии Founders Edition (то есть референсные, от самой Nvidia) для этих видеокарт, увы, не будет. Придется выбирать из моделей от партнеров.

Сравнительные характеристики 60-х моделей Nvidia. (Источник: Nvidia)

Цены, на первый взгляд, вполне знакомые – примерно как у прошлогодних RTX 4060 (299 долларов) и 8-гиговой 4060 Ti (399 долларов). Но, конечно, это только рекомендованные цены. Сколько за них в реальности попросят производители-партнёры и магазины – большой вопрос, особенно учитывая те самые 20% американские пошлины на китайский импорт, которые действуют с марта. (Хотя эти пошлины американские, эхо из-за перестройки логистики и цен производителей может докатиться и до наших рынков.) Хорошо хоть, что видеокарты пока избежали совсем уж драконовских 125% пошлин.

Что касается производительности, Nvidia обещает серьёзный скачок по сравнению с прошлым поколением. Но есть важный нюанс: вся эта мощь раскроется в полной мере, только если вы включите технологию генерации кадров DLSS 4. Без неё, судя по графикам самой Nvidia, прирост будет куда скромнее.

Графики производительности от Nvidia

Вот вам пример: Nvidia хвастается, что RTX 5060 Ti в игре Hogwarts Legacy с включенным DLSS 4 выдаёт аж 171 кадр в секунду (FPS). А если выключить апскейлинг (улучшайзер) – получаем скромные 61 FPS. Разница, как говорится, налицо.

Компания показала похожие тесты и для других игр, упирая на то, что благодаря DLSS обе карточки могут не только выдавать больше кадров, но и сохранять низкую задержку ввода (low latency), что важно для комфортной игры.

Еще графики производительности от Nvidia

Более того, Nvidia замахивается на 100+ FPS в топовых ПК-играх. Правда, рассчитывать на такие цифры стоит, скорее всего, в народном разрешении 1080p (Full HD), а не в более требовательном 1440p (Quad HD).

Из хорошего: обе видеокарты получили новую, более быструю память GDDR7. А вот неприятный момент: Nvidia подтвердила, что у 5060 Ti будет 128-битная шина памяти (у старшей RTX 5070, для сравнения, 192 бита). Это рискует стать тем самым «бутылочным горлышком», которое задушит производительность в высоких разрешениях вроде 1440p и уж тем более 4K.

Вспоминается история с 16-гигабайтной RTX 4060 Ti, которую Nvidia выпустила в прошлом году за $499. Памяти ей отсыпали щедро, а вот толку от этого было мало – производительность почти не отличалась от 8-гиговой версии. Обзорщики тогда дружно кивали на ту самую узкую 128-битную шину, которая просто не давала карте развернуться.

Поможет ли теперь переход на быструю GDDR7? Или история повторится? Увидим. Будем ждать независимых тестов и полноценных обзоров.