Google хочет стать эффективнее за счёт избавления от части сотрудников

После предложений о добровольном увольнении в январе, как сообщается, Google уволила «сотни сотрудников» в подразделении, отвечающем за Android, Chrome, Pixel и другие направления. Об этом вечером в четверг сообщило издание The Information. Google подтвердила «сокращения» в официальном заявлении и отметила, что компания «стремится стать более гибкой и эффективной».

Пока не уточняется, какие именно команды или продукты пострадали больше всего. Маловероятно, что обычные пользователи заметят изменения — ключевые проекты и разработки остаются в силе.

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Подразделение Platforms & Devices охватывает всё — от Android (включая Auto, TV, Wear OS, XR) до Chrome и ChromeOS, а также такие сервисы, как Google Photos и Google One. Google Search и Maps находятся в другой группе, а Gemini — в составе Google DeepMind, Workspace. Также сюда входят аппаратные продукты: Pixel, Fitbit и Nest.

Эту крупную группу возглавляет старший вице-президент Рик Остерло. Она была сформирована в апреле 2024 года после слияния подразделений Platforms & Ecosystems и Devices & Services.

Объявляя программу добровольного ухода ранее в этом году, Google хотела ответить на критику предыдущих сокращений, когда сотрудникам не дали возможности заранее покинуть компанию. В более широком смысле целью было названо повышение «скорости и эффективности» — это стало общей задачей для всей компании в последнее время.