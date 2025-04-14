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Анонсирован защищённый планшет Galaxy Tab Active 5 Pro с горячей заменой двух аккумуляторов
Samsung выпустила планшет Galaxy Tab Active 5 Pro с защитой от пыли и влаги

В понедельник компания Samsung представила новый защищённый планшет Galaxy Tab Active 5 Pro вместе с защищённым смартфоном Galaxy XCover 7 Pro. Это более продвинутая версия прошлогоднего Galaxy Tab Active 5.

Samsung предлагает устройство в двух конфигурациях памяти — 6/128 ГБ и 8/256 ГБ. Есть планшеты как с поддержкой сотовой связи, так и без неё (Wi-Fi + 5G и только Wi-Fi). Модель 6 ГБ + 128 ГБ без поддержки сотовой связи (только Wi-Fi) оценена в 809 евро ($920). Цены на модель 8/256 ГБ и версию с сотовой связью (Wi-Fi + 5G) компания пока не объявила.

Samsung заявляет, что планшет поступит в продажу в начале июня. Производитель не уточнил, в каких регионах устройство будет доступно.

Galaxy Tab Active 5 Pro более защищён и прочен, чем предыдущие модели. Он обладает пыле- и водонепроницаемостью и имеет степень защиты IP68. Samsung утверждает, что планшет может находиться под водой на глубине до 1,5 метра в течение 30 минут. Устройство оснащено толстыми прорезиненными краями, которые при случайных падениях способны поглощать удары и помогают планшету выдерживать такие нагрузки.

Прошлые поколения использовали Corning Gorilla Glass 5, а теперь применяется стекло Corning Gorilla Glass Victus+. Оно значительно прочнее и лучше выдерживает падения с большей высоты или с большей силой удара.

Устройство оснащено 10,1-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением WUXGA (1920 × 1200 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Используется более современный процессор Snapdragon 7s Gen 3. Он произведён по техпроцессу 3 нм и включает одно ядро Cortex-A720 с частотой 2,5 ГГц, три ядра Cortex-A720 на 2,4 ГГц, четыре ядра Cortex-A520 на 1,8 ГГц и графику Adreno 710.

Планшет поставляется с One UI 7.0 на Android 15. Несмотря на ориентированность устройства на корпоративный сектор и работу на открытом воздухе, Samsung добавила ряд функций на базе ИИ для обычных пользователей. Среди прочего — это Circle to Search от Google, Object Eraser, AI Select и функцию чтения текста вслух (Read Aloud).

Планшет обладает основной камерой 12 Мп с апертурой F1.8 и светодиодной вспышкой, а также передней — 8 Мп с апертурой F2.0. Ёмкость батареи 10100 мАч, она состоит из двух частей. Их можно менять не только отдельно друг от друга, но и прямо во время работы устройства без перезагрузки или выключения.

Планшет поддерживает одну физическую SIM-карту и одну eSIM. Есть поддержка 5G в диапазоне sub-6 ГГц, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, а также спутниковые навигационные системы GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou и QZSS. Из разъёмов — USB Type-C 3.2 и разъём 3,5 мм. Главное отличие от предыдущих моделей — поддержка более современных стандартов Wi-Fi и Bluetooth (в старых — Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2).

Galaxy Tab Active 5 Pro оснащён сканером отпечатков пальцев и поддерживает платформу безопасности Samsung Knox, Samsung Knox Vault и eSE. Планшет получил два стереодинамика с поддержкой Dolby Atmos. Также есть программируемая физическая кнопка Active Key, которую можно настроить. В комплекте поставляется стилус S Pen.

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#samsung #планшеты
Источник: sammobile.com
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