Ожидается, что относительно скоро компания Xiaomi встряхнёт рынок флагманских смартфонов Xiaomi 16. Релиз должен состояться до конца 2025 года. Согласно последней утечке, устройство может получить процессор Snapdragon 8 Elite 2 или Dimensity 9500 в паре с батареей ёмкостью 7000 мАч. Если это подтвердится, это станет серьёзным шагом вперёд по сравнению с аккумулятором на 5400 мАч в Xiaomi 15. Судя по ёмкости, речь идёт о батарее, выполненной по кремний-углеродной технологии с высокой плотностью хранения энергии.
Этот скачок может изменить понятие автономности в премиальном сегменте, особенно в сочетании с энергоэффективностью процессоров нового поколения. Например, прирост автономности в Galaxy S25 Ultra в основном объясняется именно повышенной энергоэффективностью Snapdragon 8 Elite при том же объёме батареи, что и у предшественника.
Нынешний Xiaomi 15 позиционируется как компактный флагман с экраном 6,36 дюйма и отличной автономностью. Однако преемник, возможно, выйдет за рамки этих ограничений. Ранее сообщалось, что Xiaomi 16 получит более крупный экран. Это только подтверждает вероятность размещения в корпусе батареи большей ёмкости.
OnePlus уже подтвердила аккумулятор на 6200 мАч для своего компактного флагмана OnePlus 13T с экраном 6,3 дюйма. Это доказывает, что крупные батареи могут сочетаться с компактным форм-фактором. Заявленные 7000 мАч в Xiaomi 16 выглядят амбициозно, но даже чуть меньшая фактическая ёмкость всё равно станет заметным улучшением.