Xiaomi 16 может получить внушительный прирост продолжительности работы

Ожидается, что относительно скоро компания Xiaomi встряхнёт рынок флагманских смартфонов Xiaomi 16. Релиз должен состояться до конца 2025 года. Согласно последней утечке, устройство может получить процессор Snapdragon 8 Elite 2 или Dimensity 9500 в паре с батареей ёмкостью 7000 мАч. Если это подтвердится, это станет серьёзным шагом вперёд по сравнению с аккумулятором на 5400 мАч в Xiaomi 15. Судя по ёмкости, речь идёт о батарее, выполненной по кремний-углеродной технологии с высокой плотностью хранения энергии.

Этот скачок может изменить понятие автономности в премиальном сегменте, особенно в сочетании с энергоэффективностью процессоров нового поколения. Например, прирост автономности в Galaxy S25 Ultra в основном объясняется именно повышенной энергоэффективностью Snapdragon 8 Elite при том же объёме батареи, что и у предшественника.

Нынешний Xiaomi 15 позиционируется как компактный флагман с экраном 6,36 дюйма и отличной автономностью. Однако преемник, возможно, выйдет за рамки этих ограничений. Ранее сообщалось, что Xiaomi 16 получит более крупный экран. Это только подтверждает вероятность размещения в корпусе батареи большей ёмкости.

OnePlus уже подтвердила аккумулятор на 6200 мАч для своего компактного флагмана OnePlus 13T с экраном 6,3 дюйма. Это доказывает, что крупные батареи могут сочетаться с компактным форм-фактором. Заявленные 7000 мАч в Xiaomi 16 выглядят амбициозно, но даже чуть меньшая фактическая ёмкость всё равно станет заметным улучшением.